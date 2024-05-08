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NBA》湖人新教練會是誰？ 外媒：詹皇通常不插手聘用教練事宜

2024/05/08 12:09

詹姆斯。（資料照，今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人季後賽首輪打包，總教練漢姆（Darvin Ham）及教練團都遭解雇。近期傳出球隊可能找詹姆斯（ LeBron James）友好人士來執掌兵符，但《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）卻指出，詹姆斯通常不太會干預球隊聘用教練事宜，也不會因為跟某些人關係良好，就說服老闆任用他。

湖人今年季後賽不敵金塊首輪止步，教練團確定改組，近期傳出包含和詹姆斯關係友好的瑞迪克（JJ Redick）、泰倫魯（Tyronn Lue）、基德（Jason Kidd）都是可能追逐的人選。

過去外界總認為，詹姆斯可能插手球隊教練團人事問題，但溫德霍斯特說：「詹姆斯不會干預聘用教練的事情。」溫德霍斯特指出，詹姆斯多年來都會和聘用教練事宜保持距離，「我不會說他對於每個人選都是如此，但他通常有個原則，他不會跟可能人選接觸，但在教練確定被聘用後，他會跟教練聊聊，但一般來說，他不想讓這件事落在他頭上。」

溫德霍斯特提到，外界總是認為，這些教練都是由詹姆斯決定任用或解雇，但事實並非如此，詹皇也對這些事情很敏感，並不想介入其中，「他不會跟佩林卡（Rob Pelinka ）說，『因為我和JJ處得很好，你應該雇用他』，這很不切實際。」

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