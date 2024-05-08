MLB》李政厚生涯首度3安猛打賞 巨人菜鳥7局好投助隊中止4連敗

巨人南韓好手李政厚。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人南韓好手李政厚今天上演生涯首次的單場3安猛打賞，加上巨人菜鳥哈里森（Kyle Harrison）7局無失分好投，巨人最後在客場庫爾斯球場（Coors Field）以5比0完封洛磯，巨人也中止近期的4連敗。巨人目前以16勝21敗居國家聯盟西區第4，洛磯以8勝27敗居國聯墊底。

李政厚今擔任開路先鋒守中外野，5打數敲3安都是短程一壘安打，包含2支內野安打，跑回1分，吞1次三振，賽後打擊率為2成64，整體攻擊指數為0.643。李政厚近期連續5場敲安。

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現年22歲的左投哈里森今主投7局用86球，僅被敲4安，沒有失分，三振、保送各2次，摘得本季第3勝，賽後防禦率為3.20。哈里森過去18局投球只失掉1分。

巨人隊過去4連敗期間，單場得分都不超過5分。今天巨人打線全場敲10安，小魏德（LaMonte Wade Jr.）1安2打點，阿米德（Nick Ahmed）2安1打點。

巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）讚賞哈里森的表現，能早早取得好球數，「當你以前從未在這裡投球時，登板投球總會有些未知數，你的曲球是否會想平常那樣跑？會不會喘不過氣？所有這些不確定因素似乎都沒有影響到他。」

巨人左投哈里森。（法新社）

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