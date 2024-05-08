全大運田徑》比賽抓感覺 台灣飛最遠的巴黎奧運國手林昱堂摘金

台灣跳遠一哥林昱堂首次代表台體大參加全大運，他在田徑公開男生組跳遠決賽以7公尺78賽季最佳成績，摘下金牌。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台中報導〕台灣跳遠一哥林昱堂生涯首次代表台體大參加全大運，他今天在田徑公開男生組跳遠決賽以7公尺78賽季最佳成績，摘下金牌。

週六即將迎來25歲生日的林昱堂，在去年賽季表現搶眼，先在亞洲室內錦標賽打破室內男子跳遠全國紀錄奪金，他在7月泰國亞洲錦標賽跳出全國紀錄8公尺40摘金，飛過巴黎奧運參賽門檻8公尺27，並突破乃慧芳的全國紀錄。

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只是，林昱堂今年因左腳阿基里斯腱撕裂，導致賽季較晚開始，全大運僅是他本季第2場賽事。

林昱堂坦言，在本季首站鑽石聯賽表現並不理想，抓不太到助跑的感覺，但參與國際最大型的賽事，還是很有收穫，也見到不少屆時巴黎奧運會遇到的對手，提前適應高強度比賽。

由於全大運跳遠決賽近40人參賽，且比賽又在9點15分舉行，不少選手幾乎都叫苦連天，林昱堂也不例外，他表示，上次那麼早比賽應該是2、3年以前的事情，肌肉真的很難喚醒，但他透過這次比賽稍微抓回助跑的感覺，會把這樣的經驗吸收，他下一場將參加19日登場的A級賽事日本世界田徑黃金大獎賽，期待成績能有所突破。

台灣跳遠一哥林昱堂首次代表台體大參加全大運，他在田徑公開男生組跳遠決賽以7公尺78賽季最佳成績，摘下金牌。（全大運提供）

台灣跳遠一哥林昱堂首次代表台體大參加全大運，他在田徑公開男生組跳遠決賽以7公尺78賽季最佳成績，摘下金牌。（全大運提供）

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