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MLB》山本由伸飆道奇隊首見紀錄！ 退場後大谷翔平笑說一句話

2024/05/08 13:49

山本由伸最後一打席飆K後發出怒吼。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本強投山本由伸今天對馬林魚投出生涯代表作，共8局失2分收下近期4連勝，他在比賽中還改寫道奇一項隊史紀錄，賽後他也透露前輩大谷翔平向他說的話。

山本由伸今天雖然被轉播單位「舒服」說有望投出無安打比賽後，於賽事第一球就被敲出奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.），接下來山本旋即回穩，僅在6局再挨克魯茲（Bryan De La Cruz）一發陽春砲失掉第2分。

總計山本由伸今天用97球投出生涯最多的8局，被敲5支安打、送出5次三振沒有保送，不過被打2發全壘打也是生涯最多。

根據《MLB Stats》指出，山本由伸開賽連投19顆好球，是自2000年開始追蹤詳細投手數據以來，道奇隊史最長的連續好球紀錄。

山本由伸賽後受訪時提到，自己能夠先投出好球，對手進攻也很積極，認為能夠解決打者真的是太好了。在首局首打席就被敲出全壘打後，山本由伸表示自己能夠保持冷靜並以好的狀態繼續投球。

由於山本由伸投滿8局，此役道奇僅消耗一名牛棚投手費耶雷森（J.P. Feyereisen）。山本認為，能夠用少的投球數將局數投長是最理想的。若能夠帶給球隊除了勝利以外的正面影響會更好。

山本談到自己在最後一個出局數時飆速球三振掉克魯茲退場後，大谷翔平在板凳區上笑著對他說：「（最後）能夠投出三振太好了。」山本由伸表示，因為他今天沒有投很多三振。同時山本也透露，在他投球時隊友都不太會跟他說話，但退場後就會去找他。

山本由伸退場後隊友上前向他寒暄。（今日美國）

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