MLB》山本由伸飆道奇隊首見紀錄！ 退場後大谷翔平笑說一句話

山本由伸最後一打席飆K後發出怒吼。(今日美國)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊日本強投山本由伸今天對馬林魚投出生涯代表作,共8局失2分收下近期4連勝,他在比賽中還改寫道奇一項隊史紀錄,賽後他也透露前輩大谷翔平向他說的話。

山本由伸今天雖然被轉播單位「舒服」說有望投出無安打比賽後,於賽事第一球就被敲出奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.),接下來山本旋即回穩,僅在6局再挨克魯茲(Bryan De La Cruz)一發陽春砲失掉第2分。

請繼續往下閱讀...

總計山本由伸今天用97球投出生涯最多的8局,被敲5支安打、送出5次三振沒有保送,不過被打2發全壘打也是生涯最多。

根據《MLB Stats》指出,山本由伸開賽連投19顆好球,是自2000年開始追蹤詳細投手數據以來,道奇隊史最長的連續好球紀錄。

Yoshinobu Yamamoto casually starts the game with 19 STRAIGHT STRIKES.



No @Dodgers pitcher on record has done this since pitch-tracking data began in 2000. pic.twitter.com/F7Rc4Le0Iv