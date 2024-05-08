MLB》改善速球！山本由伸近7場先發ERA僅1.76 讓道奇教頭狂讚

山本由伸。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本強投山本由伸今天主投8局失2分，創旅美生涯單場最多局數，幫助道奇隊以8比2擊敗馬林魚，道奇收下近15戰第13勝。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，山本的表現極好，做出非常棒的工作。

「你開始有那種感覺像是，『這是山本的日子』。」羅伯斯賽前受訪笑說，「這是贏球的日子。」而山本由伸今交出本季最多的8局投球，只挨2發陽春彈掉2分，收下本季第4勝，賽後防禦率降至2.79。

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山本由伸此此戰用97球有73顆好球，開賽前19顆都是好球。山本近3場先發都交出優質內容，更穩定的速球是關鍵。山本由伸此戰丟39顆四縫線速球，讓對手揮空9次，最快投到96.4英里（約155.1公里）。山本的指叉球則丟30顆、曲球15顆、卡特球9顆、滑球4顆。

山本由伸。（今日美國）

羅伯斯說，雖然山本一開賽被敲全壘打，之後就穩定下來，利用對方的積極性，運用球種搭配迅速讓對方出局，「今天由伸的速球、曲球、指叉球都很好，並用滑球搭配，表現很棒。」

山本由伸在南韓首爾海外戰時僅投1局失5分，近7場先發的防禦率僅1.76。羅伯斯說，

「當你覺得必須像那些不相信你、或不關心的你的人證明自己時，你很難成功。但當他們開始相信你、關心你時，你就會有更多的自由度，我想現在，正如他所說，由伸處於一個非常舒適的位置，他的投球也反映這點。」

Yoshinobu Yamamoto, Elevated 96mph pic.twitter.com/qibZZpVqvr — Rob Friedman （@PitchingNinja） May 8, 2024

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