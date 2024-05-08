中職》「Yo,林克！」路易士召喚昔日神獸隊友、邀請球迷到台東看球

〔記者倪婉君／台東報導〕台鋼雄鷹昨首次到台東棒球村第一棒球場出賽，也喚起打擊教練路易士昔日的「台東回憶」，他過去在效力台灣大聯盟高屏雷公隊時曾到台東縣立棒球場比賽並開轟，還憶起當時隊友林克破了王漢無失分紀錄，一開口盡是滿滿的昔日上古神獸回憶。

現任台鋼打擊教練的路易士，過去不但是兄弟象的傳奇洋砲，也曾於1998至1999年再度來台效力雷公隊，還因此和前統一獅洋砲林克當隊友。兩人都來自多明尼加，也都是老球迷相當熟悉的中職洋砲，而曾在獅隊囊括勝投王、三振王、防禦率王等多項投手獎項的王漢，也曾在1998年效力台灣大聯盟金剛隊。

請繼續往下閱讀...

路易士昨在台鋼副領隊楊士霈及球團人員陪同下，就造訪現已改為壘球場的台東縣立棒球場話當年，球團也在今天將錄製好的影片放上臉書專頁，要和新、舊球迷一同回味屬於台東的美好。

1998年時雷公隊就在此打過3場比賽，分別是該年3月28日、7月25日和9月19的，路易士累計3戰12打數9安打，還包括3發全壘打，但如此驚人的成績卻都沒拿到單場MVP。讓路易士印象深刻的是9月19日林克從王漢手中打出追平兩分砲，也突破他當時保持的無失分紀錄，而跟球團人員回味至此，他還隨興說要拍一段影片給林克。

「Yo, 林克，還記得這個球場嗎?」路易士記得很清楚當年細節，表示林克跑回本壘時，王漢還問他：「你怎麼打破我的紀錄了?」林克則回說自己不是故意的。踏進這個回憶滿滿的球場，路易士也邀請球迷一起來台東支持台鋼雄鷹，因為棒球對台東來說，不僅是很棒的運動，也是很好的休閒娛樂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法