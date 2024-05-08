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新北醒吾高中女足獲雙料冠軍 各頒88萬獎勵金

2024/05/08 14:13

112學年度中等學校足球聯賽11人制，醒吾高中奪下國女組、高女組冠軍，各獲頒88萬元獎勵金。（體育局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市醒吾高中參加112學年度全國中等學校足球聯賽，在國女組及高女組攜手奪得11人制比賽雙料冠軍，國女組完成連霸，為隊史第8冠，高女組擊敗花蓮體中重返后座，為隊史第4冠，今日市政會議由市長侯友宜各頒發88萬元獎勵金。

侯友宜表示，醒吾高中是新北市足球運動發展的重點學校，更是國內女子足球運動的重要推手，女足隊成立至今長達36年，長期栽培國內女子足球員，不少國家隊球員皆出自醒吾高中，堪稱中華女足隊的搖籃。

體育局長洪玉玲表示，中學足球聯賽11人制女子組賽程從去年底的預賽開打，歷經複賽、決賽，今年4月21日圓滿落幕，國女組4月20日的冠軍戰由新北醒吾對戰台中五權，經過正規賽及延長賽僵持2比2平手的狀態下，兩隊進入PK戰，終場醒吾以3比1獲勝，連2年奪下后座。

隔天上演國內傳統高中女足對戰，由醒吾高中出戰來自後山的花蓮體中，上半場2隊皆未得分，下半場才突破攻防，最後由醒吾高中以2比0擊退花蓮體中，拿下本屆冠軍獎盃，也是隊史第4座冠軍，為校史輝煌的女足戰績紀錄再添一筆光彩。

112學年度中等學校足球聯賽11人制，新北醒吾高中摘下國女組冠軍，選手表現亮眼。（高中體總提供）

112學年度中等學校足球聯賽11人制，新北市醒吾高中奪下國女組冠軍。（高中體總提供）

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