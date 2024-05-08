全大運田徑》3年參賽都當3金后！「跨欄正妹」張博雅200M締造3連霸

張博雅（中）、劉立琳（左）、鄭歆瑩（右）攜手包辦金牌、銀牌、銅牌，國立體大在公開女生組200公尺成為最大贏家。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台中報導〕國立體大「跨欄正妹」張博雅今天在113年全大運公開女生組200公尺決賽以24秒17摘金，完成3連霸，而隊友劉立琳24秒57奪銀、鄭歆瑩25秒08拿銅，國體大在200公尺決賽一口氣包辦前3名。

張博雅在日前先在專攻的100公尺跨欄以平生涯最佳13秒11奪金，再來也跟劉立琳、鄭歆瑩、劉立琦幫助國體大摘下400公尺接力金牌，她今天在200公尺又拿金牌，生涯3次全大運都風光以3金收尾。

請繼續往下閱讀...

張博雅在111年全大運當時拿100公尺、200公尺及400公尺接力，首次全大運就成為3金后。在教練王國慧的建議下，張博雅同年就開始把主力項目擺在100公尺跨欄，因此張博雅上屆就摘下100公尺跨欄金牌，加上200公尺、400公尺接力，一樣是3金后得主。

張博雅本屆同樣參加100公尺跨欄、200公尺、400公尺接力等3項，也在今天全大運最後1天賽程完美謝幕，她將在週五出發前往大阪參加12日登場的木南道孝邀請賽，屆時也希望能在100公尺跨欄尋求再次突破。

國立體大張博雅在113年全大運公開女生組200公尺決賽以24秒17摘金，完成3連霸。（全大運提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法