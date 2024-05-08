MLB》超越大谷本季最速轟！ 洋基怪力男夯191.2公里15度平射砲

洋基史坦頓（左）敲出本季最快一轟。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊今天以單場3轟，炸翻塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander），其中「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）的全壘打，更超越大谷翔平，成為本季擊球初速最快的一轟。

史坦頓5局鎖定韋蘭德低角度滑球，以高達118.8英哩（191.2公里）的擊球初速，敲出一支擊球仰角僅15度的421英呎平射砲，完全釋放他的怪力。超越道奇隊日籍球星大谷翔平在4月24日118.7英哩（191公里）的全壘打，成為本季「最速轟」。

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GIANCARLO STANTON 118.8 MPH HOMER MY GOODNESSpic.twitter.com/xtRl5RXpW2 — Codify （@CodifyBaseball） May 8, 2024

大谷翔平雖然本季最速轟被超越，但他在今年對菊池雄星於4月28日敲出119.2英哩（約191.8公里）的安打，仍是本季擊球初速最快的安打。

史坦頓以傲人怪力為名，數據指出，自《Statcast》2015年啟用以來，史坦頓已經轟出6發擊球仰角在15度以下的全壘打，而大聯盟沒有任何球員能夠擊出超過2發這樣的全壘打，此外他在2015年4月23日敲出的13度平射砲，至今仍是開轟的最低擊球仰角紀錄。

此外，史坦頓也還保有自《Statcast》2015年啟用以來最快擊球初速的全壘打紀錄，是在2018年8月9日的121.7英哩怪力轟。同時史坦頓還有14發超過118英哩以上的全壘打，在大聯盟除了他以外，就只有賈吉（Aaron Judge）以及大谷翔平能有2發以上的118英哩全壘打，賈吉有5發，大谷有2發。

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