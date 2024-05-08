晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

歐冠》會支持皇馬進決賽嗎？遭淘汰的姆巴佩直接閃人

2024/05/08 15:09

〔記者盧養宣／綜合報導〕法甲巴黎聖日耳曼（PSG）在今晨的歐州冠軍聯賽四強不敵德甲多特蒙德，無緣率隊爭冠的姆巴佩（Kylian Mbappe）對於去留不願多談。

巴黎聖日耳曼在四強兩回合都以0：1敗北，一球未進的姆巴佩賽後沮喪心情全寫在臉上，失落向主場球迷揮手致意的他，也被認為是最後一次身穿PSG征戰歐冠賽場。25歲的姆巴佩曾在2020率隊闖進決賽，最後輸給拜仁慕尼黑，也是隊史離歐冠金盃最近的一次。 

姆巴佩賽後不願正面回應是否是最後一次為PSG征戰歐冠，僅說「當然是這一季最後一次」，坦言對無法闖進決賽相當失望，「在歐冠賽場必須攻守兩端都夠有效率，對手今天顯然表現得比我們更好。我們讓球迷失望了，但事實就是如此，這是一個很漫長的過程，本季我們證明有實力走得夠遠，也具備贏球的條件，但就如我說的，在歐冠賽場必須夠有效率，我們沒做到。」

姆巴佩。（法新社）

冠軍戰的另外一支隊伍將由皇家馬德里與拜仁慕尼黑之間產生，皇馬這支西甲豪門也是姆巴佩盛傳今夏合約到期後的新去處，他被一位記者問道是否會支持皇馬時，不以為然地翻了白眼後直接離開現場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。