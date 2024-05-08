歐冠》會支持皇馬進決賽嗎？遭淘汰的姆巴佩直接閃人

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Mbappé:



（via @MovistarFutbol）pic.twitter.com/bGbxVDInFb — B/R Football （@brfootball） May 7, 2024

〔記者盧養宣／綜合報導〕法甲巴黎聖日耳曼（PSG）在今晨的歐州冠軍聯賽四強不敵德甲多特蒙德，無緣率隊爭冠的姆巴佩（Kylian Mbappe）對於去留不願多談。

巴黎聖日耳曼在四強兩回合都以0：1敗北，一球未進的姆巴佩賽後沮喪心情全寫在臉上，失落向主場球迷揮手致意的他，也被認為是最後一次身穿PSG征戰歐冠賽場。25歲的姆巴佩曾在2020率隊闖進決賽，最後輸給拜仁慕尼黑，也是隊史離歐冠金盃最近的一次。

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姆巴佩賽後不願正面回應是否是最後一次為PSG征戰歐冠，僅說「當然是這一季最後一次」，坦言對無法闖進決賽相當失望，「在歐冠賽場必須攻守兩端都夠有效率，對手今天顯然表現得比我們更好。我們讓球迷失望了，但事實就是如此，這是一個很漫長的過程，本季我們證明有實力走得夠遠，也具備贏球的條件，但就如我說的，在歐冠賽場必須夠有效率，我們沒做到。」

姆巴佩。（法新社）

冠軍戰的另外一支隊伍將由皇家馬德里與拜仁慕尼黑之間產生，皇馬這支西甲豪門也是姆巴佩盛傳今夏合約到期後的新去處，他被一位記者問道是否會支持皇馬時，不以為然地翻了白眼後直接離開現場。

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