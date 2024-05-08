全國身心障礙國民運動會 聖火傳抵嘉義縣竹崎高中

全國身心障礙國民運動會聖火今天下午抵達嘉義縣竹崎高中，由學校選手迎接。（竹崎高中提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕全國身心障礙國民運動會聖火今天下午抵達嘉義縣竹崎高中，由竹崎高中國中部智能障礙類的特教選手迎接聖火，縣府教育處代表運動發展科長黃媛楟及竹崎高中校長蘇淵源到場參與聖火傳遞儀式及誓師授旗典禮，傳遞嘉義縣的熱情與期待，希望身心障礙運動員發揮運動精神，展現勇氣和毅力。

蘇源淵說，原本特教生的運動在先天上有部分受限，經縣府致力推廣特奧滾球運動，增加身心障礙學生參與體育賽事的機會，國中部滾球隊去年參加特奧滾球融合錦標賽，獲男子組四人融合團體賽金牌、女子組四人融合團體賽金牌，今年特教選手將出征全國身心障礙國民運動會特奧滾球項目。

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蘇淵源說，針對身心障礙學生，秉持「成就每一個孩子—適性揚才、終身學習」為願景，學校與中華特奧會簽署融合學校計畫案，推動特奧滾球項目，並結合適應體育課程進行融合教學，讓身障學生和普通學生能一起攜手前行，在適應體育融合課程及運動上取得卓越成就，為自己帶來更多機會。

縣府教育處代表運動發展科長黃媛楟（中）及竹崎高中校長蘇淵源（左）一同迎接聖火。（竹崎高中提供）

竹崎高中特教選手將出征全國身心障礙國民運動會特奧滾球項目。（竹崎高中提供）

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