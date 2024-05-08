T1》年度第一隊出爐！蔣淯安、高錦瑋都獲獎 雲豹成大贏家

T1聯盟年度第一隊出爐。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕T1聯盟2023-24賽季年度第一隊名單揭曉，分別由新北中信特攻阿巴西、台啤永豐雲豹蔣淯安、高錦瑋、克羅馬（Lasan Kromah），與高雄全家海神胡瓏貿五人獲得殊榮，共同組成T1聯盟年度最強陣容。

年度第一隊的後場組合，由雲豹蔣淯安與高錦瑋兩位前後代頂級後衛共同搭起「靈魂」連線。蔣淯安和高錦瑋每場可轟下15.6分、14.3分，排在本土球員第2與第5名。而場均助攻蔣淯安5.2次、高錦瑋4.9次，更是攻佔本賽季本土數據排行第1與第2位置，除了是陣中出色的得分箭頭，亦是球隊節奏的指揮官，成為戰績推進的重要後場。

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前場球員則是特攻阿巴西、雲豹克羅馬與海神胡瓏貿入選。台灣黑豹本季場均上升至22.5分，依舊穩坐本土得分王寶座，場上宰制力無人能敵；而剛斬獲得分抄截雙冠王頭銜的克羅馬，場均25.7分、6.5助攻，無人能解的得分火力，也讓他成為今年度唯一入選的外籍選手；海神全能球星胡瓏貿無論是低位單打、中距離跳投、強悍碰撞挑戰籃筐，甚至是外線都難不倒他，入選年度第一隊實至名歸。

票數方面，阿巴西以全數28票與蔣淯安27票連續三季入選年度第一隊陣容，高錦瑋和克羅馬也拿下25票的媒體青睞，且高錦瑋菜鳥球季就高票摘下此殊榮實屬可貴，而胡瓏貿則獲得12票，以兩票之差擊退同隊庫薩斯，成就本次年度第一隊獎項有4位優異本土選手共同獲獎。

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