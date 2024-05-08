WNBA》記者會上言語騷擾狀元克拉克 專欄作家遭停職、禁止隨隊

克拉克。（資料照）

〔記者盧養宣／綜合報導〕日前在印第安納狂熱隊狀元克拉克（Caitlin Clark）加盟記者會上出現不適當言行的美國專欄作家多耶爾（Gregg Doyel）遭到所屬媒體無薪停職、且本季不能隨隊報導狂熱隊的比賽。

多耶爾是印第安納星報的資深專欄作家，他日前在記者會上對克拉克比出她的招牌愛心手勢，克拉克見狀回應，「你喜歡（這個手勢）嗎？」後，他竟直接答「我喜歡你在這裡。」

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克拉克禮貌笑說，「我每場比賽都會對家人比出這個手勢」，不料多耶爾接下來又說，「你如果開始對我比這個動作，我們會相處得很好。」

這段互動隨後受到不少抨擊，多耶爾試圖發出道歉文止血，坦承上述舉動「愚蠢又尷尬」，仍難逃懲處。《華盛頓郵報》今報導，多耶爾接下來都不會到現場採訪狂熱隊的賽事，也遭星報處以無薪停職兩週。

狂熱隊本季首戰將在5月14日對上康乃狄克太陽，克拉克職業賽場初亮相引發關注。她在上週五熱身賽首戰對決達拉斯飛馬第一節就砍進3顆3分球，最後拿下全場最高21分，可惜球隊終場以3分差敗下陣來。

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