全中運》北斗家商陳毅恆克服運動傷害心魔 奪舉重金牌

陳毅恆（中）參加全中運，獲得67公斤級舉重冠軍。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國立北斗家商舉重選手陳毅恆陳毅恆日前參加全中運，，獲得抓舉一○八公斤、挺舉一三七公斤，總和以二四五公斤，獲得舉重貢目六十七公斤級金牌。

昨天陳毅恆接受校方表揚。

陳毅恆從國小開始練短跑和跳遠，就讀田尾國中時因身體素質被舉重教練相中，開始兼項練舉重，而他花了二年時間，在國三首度參加全中運就拿下金牌，相隔三年，重返榮耀，再度奪金。

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陳毅恆說，結舉重很孤獨，也很容易受傷，經常因用力不慎就得上醫院，他之前因為肩膀脫臼，陷入低潮，經過教練的指導，慢慢恢復，比賽前慢慢把狀況調到最好，但賽前壓力很大，而在歷經失眠、飲食失控狀況後，壓力終於在確定奪金那一刻得以釋放。

他表示，過去一段時間膝蓋和肩膀反覆受傷，曾讓陳毅恆信心產生動搖，他透過不斷與自己對話、反思，「我如果沒有舉重，似乎什麼就沒了」，最終決定堅持自己所選擇的路。

他的教練許瓊雪說，陳毅恆有很好的運動員心理素質，過去三年被運動傷害所困，她告訴毅恆，「你必須跟既有的傷害共處」，他才慢慢走出心魔。

陳毅恆（中）參加全中運，獲得67公斤級舉重冠軍。（記者顏宏駿攝）

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