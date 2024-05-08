奧運》王楊嬌體育賽事創紀錄獎鼓勵選手拚佳績 寫紀錄可獲百萬獎金

教練、選手記者會上訪談。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕公益信託王楊嬌信望愛基金攜手財團法人大眾教育基金會成立「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」，只要台灣選手在奧運或帕運創下我國運動紀錄即有機會獲獎，這次取得巴黎奧運資格的輕艇國手賴冠傑、吳少璿和拳擊好手甘家葳出席記者會，分享近期備戰狀態。

創紀錄獎發起人簡民惠表示，東京奧運台灣隊取得亮眼成績，同時看到一些非強勢體育項目，不斷突破台灣的最佳成績，「我們認為不僅是奪牌值得慶祝，只要是創下台灣紀錄的選手，我們就應該要為他們喝采，創紀錄獎希望為所有台灣第一的選手祝賀。」

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至於獲獎資格方面，名次刷新台灣選手於奧運或帕運的最佳名次，或是我國首度在奧運或帕運取得參賽資格並完賽等，都能具備獎金申請資格。

詳細獲獎資格如下：

1.參與任一項目，名次刷新我國選手於奧運或帕奧在該項目的歷屆最高排名。

2.不限賽事種類，在任一我國首次在奧運或帕奧獲得參賽資格的項目代表出賽並完賽。惟參賽資格必須是以世界排名或是參加單項賽事的方式取得，由其他方式取得參賽資格者不在得獎範圍之內。

3.參與「田徑」、「游泳」、「舉重」、「自由車場地賽」四種類賽事，任一項目成績刷新我國選手創下之最佳紀錄。

4.申請人參與之奧運項目於當屆賽事之最終排名未達前三名（即當屆奧運賽事項目之最終排名並未獲得金牌、銀牌或銅牌，含併列銅牌）；申請人參與之帕奧項目於當屆賽事之最終排名未達第一名（即未獲得金牌）。

教練、選手記者會上訪談。（記者粘藐云攝）

「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」公益贊助記者會。（記者粘藐云攝）

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