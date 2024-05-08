路跑》龍蝦、海鮮粥沿途吃 「痛風系」菊島澎湖跨海馬拉松11/3開跑

2024菊島澎湖跨海馬拉松11月3日舉行，觀光署澎湖國家風景區管理處8日舉行宣傳記者會。（記者蔡昀容攝）

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署澎湖國家風景區管理處舉辦第7屆「2024菊島澎湖跨海馬拉松」，11月3日將盛大登場，沿途除了提供大龍蝦、龍虎石斑海鮮粥等美食，賽後將抽5名參賽者，由大會贊助參加明年的日本沖繩馬拉松。

澎管處今（8日）在觀光署旅遊服務中心舉辦宣傳記者會，邀請曾跑菊島馬的藝人吳鳳現身說法。吳鳳分享，菊島馬氛圍令人享受，只有台灣的馬拉松會送龍蝦，提供澎湃的海鮮補給，加上沿途美景，讓人吃著吃著就完賽了。

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今年菊島馬主題是「乘風破Run」，活動路線及終點會場施放風箏，為跑者加油打氣；大會與同為海島賽事的日本「沖繩馬拉松」合作，賽後抽出5個名額，由大會贊助參加明年的沖繩馬拉松。

賽事獎品豐富，全馬、半馬前五名各有1座獎盃、1隻龍蝦，全馬前3名獎金分別是1萬元、6千元、3千元；半馬前三名獎金是6千元、3千元、1千元。

澎管處處長洪志光表示，菊島馬擁有IAAF／AIMS國際專業認證的賽道，是全台唯一結合跨海和跳島的渡假型跑旅活動，不折返、不繞圈，沿途經過跨海大橋、大菓葉玄武岩等知名景點，讓參賽者飽覽澎湖獨特美景。

別具特色的「澎湖創意美食補給站」，更讓國內外跑友趨之若鶩，被形容為「痛風系跑馬」。洪志光說，補給站準備大龍蝦、花枝丸、小管、丁香、龍虎石斑海鮮粥、黑糖糕、冬瓜糕、仙人掌汁等，讓跑者大飽口福。活動詳情參閱活動官方網站（https://bao-ming.com/eb/content/6075）。

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