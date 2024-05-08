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MLB》離隊傳聞持續延燒 大都會「北極熊」：這是一個大問號

2024/05/08 18:14

大都會重砲「北極熊」阿隆索。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會重砲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）未來究竟是會續留還是另尋他隊，一直是許多球迷關注的焦點，而近期阿隆索（Scott Boras）接受《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）訪問時也談論了未來的發展。

大都會身為豪門球隊的代表之一，近年在休賽季常延攬大咖球星，包括韋蘭德（Justin Verlander）與薛哲（Max Scherzer）等強投，因此在季後大都會被預期可能會持續找來像是索托（Juan Soto）、柏尼斯（Corbin Burnes）等球星，幫助球隊提升戰績。

而羅森索也根據這一點，提到若這些球星真的來到皇后區，阿隆索是否會擔心影響到自己的未來，阿隆索表示，自己並不在意，且現在並沒有特別考慮這個部分，「我愛我現在待的城市，事實上我與隊上的成員有著很良好的關係，且我想我與管理部門以及老闆寇恩（Steve Cohen）處的很好。」

然而阿隆索在季中會被交易或者在季後行駛自由球員的傳言，持續在球界中延燒，他坦言：「這個冬天我們就會知道會發生什麼事，現在這是一個大問號。對我來說，現在我只專心在每天我該做什麼才能幫助球隊拿下勝利。」

阿隆索本季出賽36場，137個打席繳出29支安打，包括9發全壘打，打擊三圍.212/.297/.445，OPS+114（標準化進攻指數，100為聯盟平均）。

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