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全民運動會在屏東舉行 縣府抽獎活動送GoPro、Apple Watch

2024/05/08 17:24

縣府推出運動觀光主題遊程，包括東港到小琉球間海洋運動。（屏東縣政府提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕今年的全民運動會在屏東舉行，屏東縣政府邀集49家業者合作，推出從5~12月到屏東消費，就有抽好禮大放送的活動，有42組獎品供大家抽，最大獎是Apple Watch，另若參加遊程則可抽特別獎GoPro全方位運動攝影機。

　縣府指出，今年的全民運將有13000多名選手及教練齊聚，為了讓來訪的選手感受屏東多向度魅力，縣府特別精心設計推出4條運動觀光主題遊程，包括來義鄉的山巒野跑、東港到小琉球間海洋運動、屏東市城市定向闖關和恆春半島騎跡等，並且與在地食宿遊購行商家合作，推出月月抽好禮大放送活動，從5月起至12月31日止，民眾只要在合作商家消費就可以參與抽獎，獎品從Apple Watch到屏東在地金鑰獎認證住宿券、屏東潛水及林學校體驗券、屏東特色店家餐券等，總共有42組供大家抽獎。

縣府表示，參加主題遊程，除了參加抽將獎外，還可以抽特別獎GoPro全方位運動攝影機，縣府還規畫4D神攝手短片競賽，邀請大家一起捕捉屏東運動精神及自然美景，冠、亞、季軍分別有3萬元、2萬元、1萬元獎金，還有機會將自己作品展出在各大平台上，享受國際曝光機會，活動詳細內容可洽屏東縣體育發展中心臉書粉專、屏東運動觀光活動網站。

山巒野跑的來義線遊程（屏東縣政府提供）

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