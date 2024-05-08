晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》陳子豪、林書逸、蘇緯達下二軍引熱議 陳江和：給更多打席調整

2024/05/08 17:35

陳子豪、林書逸、蘇緯達下二軍。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台中報導〕中信兄弟昨天將外野手陳子豪、林書逸和內野手蘇緯達下放二軍，引發球迷熱議，中信首席教練陳江和表示，這只是正常的球員異動，希望給他們更多打席調整到最好，也期待他們早日回來幫助球隊。

陳江和表示，陳子豪、林書逸和蘇緯達都是有經驗的選手，但是近來上場機會不多，沒有辦法透過實戰調整對他們並不好，因此決定讓他們去二軍有更多打席，把自己準備到最好再回來。

陳子豪今年公辦熱身賽棒子火熱，出賽9場擊出2支全壘打、8分打點，打擊率0.316，但是球季開打後出現重大落差，打擊率只有0.246，最近5場比賽十14打數更只有1安打。

陳江和表示，職棒生涯已經10年的陳子豪日前第1次主動找他談話，說自己打到有點亂掉了，他也鼓勵陳子豪要有信心、不必想太多。陳江和指出，陳子豪打到現在這個層級，技術不是問題，但狀況本來就有好有壞，重點是要保持正面的心態，希望他在二軍好好調整、找回自信。

陳子豪和林書逸今天都在出戰樂天桃猿二軍的比賽先發，陳子豪2打數1安打，打下2分打點，另有1次四壞球，林書逸4打數1安打，蘇緯達代打1打數無安打。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。