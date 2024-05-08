中職》陳子豪、林書逸、蘇緯達下二軍引熱議 陳江和：給更多打席調整

陳子豪、林書逸、蘇緯達下二軍。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台中報導〕中信兄弟昨天將外野手陳子豪、林書逸和內野手蘇緯達下放二軍，引發球迷熱議，中信首席教練陳江和表示，這只是正常的球員異動，希望給他們更多打席調整到最好，也期待他們早日回來幫助球隊。

陳江和表示，陳子豪、林書逸和蘇緯達都是有經驗的選手，但是近來上場機會不多，沒有辦法透過實戰調整對他們並不好，因此決定讓他們去二軍有更多打席，把自己準備到最好再回來。

請繼續往下閱讀...

陳子豪今年公辦熱身賽棒子火熱，出賽9場擊出2支全壘打、8分打點，打擊率0.316，但是球季開打後出現重大落差，打擊率只有0.246，最近5場比賽十14打數更只有1安打。

陳江和表示，職棒生涯已經10年的陳子豪日前第1次主動找他談話，說自己打到有點亂掉了，他也鼓勵陳子豪要有信心、不必想太多。陳江和指出，陳子豪打到現在這個層級，技術不是問題，但狀況本來就有好有壞，重點是要保持正面的心態，希望他在二軍好好調整、找回自信。

陳子豪和林書逸今天都在出戰樂天桃猿二軍的比賽先發，陳子豪2打數1安打，打下2分打點，另有1次四壞球，林書逸4打數1安打，蘇緯達代打1打數無安打。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法