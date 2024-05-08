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中職》若今沒延賽悍將三壘手還是董子恩 鋒總談王念好的「上上下下」

2024/05/08 18:08

王念好。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台東報導〕富邦悍將今和台鋼雄鷹之戰因雨延賽，但若比賽照常進行，悍將總教練陳金鋒表示先發打序並沒有太大變動、先發三壘手仍是董子恩，他也針對去年第一指名大物王念好在1日升一軍後幾乎沒有出賽機會的情況，點出今年會出現「上上下下」的頻繁升降情況。

王念好是悍將開季的先發三壘手，在上月14日下二軍後，由董子恩升上一軍，而董子恩也在辛元旭日前右肩脫臼下二軍後，占住先發三壘手的位置。只是王念好自1日升一軍後僅有3局守備，尚未有打擊機會，也引來球迷討論，畢竟他在二軍時還獲得較多出賽機會。

鋒總指出，董子恩在辛元旭受傷之後，不論打擊和守備都表現不錯，「之前元旭也是一樣表現不錯，子恩上來後，也是沒辦法說取代。在球場上就是以能力來看，誰能占住那個位置。」換言之，在董子恩表現不錯的情況下，王念好也沒辦法說取代就取代。

鋒總也強調，之前就說明過王念好的情況，「或許他沒有比賽，就讓他去觀察，像這種1分差比賽，在旁邊看這種氛圍是什麼，畢竟在二軍不會有那種臨場感，在這邊會有很多1分輸贏的臨場感。」教練團之後也會讓王念好再下二軍多一點出賽機會，鋒總說：「他今年就會這樣上上下下。」

陳金鋒。（富邦悍將提供）

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