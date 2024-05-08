中職》兩度被放在60人名單外後首度上一軍 劉貴元感謝沒有放棄的自己

劉貴元。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕中信兄弟今天從二軍叫上外野手劉貴元、捕手林吳晉瑋和工具人林志綱，職棒生涯第4年的劉貴元在兩度被放在60人名單外之後，穿著已故前味全龍徐生明的85號球衣首度上一軍，他特別感謝沒有放棄的自己。

劉貴元今年首度參加一軍公辦熱身賽，出賽10場打擊率0.333。劉貴元表示，當時就覺得今年可能有機會上一軍，但是可能還是有不足的地方，因此還是從二軍出發，當時平野總教練告訴他，不論打擊、守備、跑壘，要展現更強烈的企圖心，在二軍努力1個月後，星期天收到上一軍的通知很驚喜、也很緊張。

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劉貴元表示，和他同時期進職棒的球員，不少人都已經上一軍了，自己算是有點慢，尤其是前兩年季後都被放在60人保留球員名單外，雖然事前球隊已經說會再簽回來，還是覺得自己沒有達到球隊的要求而難過，但是也想起徐總說過的，穿上球衣就要永不放棄，難過幾天後就收拾心情重新努力，感謝沒有放棄的自己。

劉貴元2020年獲得中信第9指名，是徐生明在家鄉的美濃國小成立少棒隊的球員中，進入職棒的第1人。劉貴元表示，徐總和師母都非常照顧他們，能穿著徐總的85號球衣上一軍，有美夢成真的感覺，相信徐總在天上也會為他開心。

劉貴元。（記者廖耀東攝）

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