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全大運閉幕》北市大金牌數、總獎牌都拿第1 明年台南長榮大學主辦

2024/05/08 18:22

體育署長鄭世忠（中）見證，東道主台體大校長許光麃（左）將全大運會旗交接給明年承辦全大運的長榮大學校長李泳龍，這是長榮大學首度承辦全大運。（全大運提供）

〔記者林岳甫／台中報導〕113年全國大專校院運動會在國立台灣體育運動大學登場，今天下午所有賽事都結束，本屆共3項、6人次破全國紀錄，以及35項、64人次破大會紀錄，獎牌榜則是台北市立大學高居第1，成為本屆最大贏家。

全大運今天閉幕典禮上，由體育署長鄭世忠見證，東道主台體大校長許光麃將全大運會旗，交接給明年承辦全大運的長榮大學校長李泳龍，這是長榮大學首度承辦，全大運則要第4次落腳台南。

本屆頒出541面金牌，北市大最後1天追加不少金牌，最終以92面金牌、72面銀牌、55面銅牌，總獎牌數219面，金牌數與總獎牌統計排名第1，成為本屆大贏家，地主台體大以90面金牌、57面銀牌、60面銅牌，總獎牌207面居次，第3名是國立體大的47金、52銀和58銅，國內競技運動教育著名的「三體」再次霸榜。

閉幕典禮上，體育署長鄭世忠恭賀選手在本屆賽會的傑出表現，期許將來征戰國際賽事，發揮更出色，「特別感謝主辦學校跟台中市政府，以及上千名志工朋友，提供如此完善的競技舞台，還有各校後勤團隊，同心協力，促成亮眼成績，大家都是最大的贏家。」

本屆田徑公開男生組跳高決賽，虎尾科大葉柏挺跳出2公尺30，超越向俊賢保持9年的2公尺29全國紀錄，震驚全場，此外田徑公開女生組七項全能台灣師大陳彩娟在以5701分，打破高懸26年的馬君萍大會紀錄，台灣田徑女子七項全能運動終於又有選手跨越5700分門檻，距離馬君萍的全國紀錄只差85分。

台體大校長許光麃表示，台體大秉持開幕式強調的使命與熱情，在全校師生動員下，透過運動賽會呈現，建立專業能力，希望把這樣的能力，持續傳承下去。他再次感謝所有與會者，「由於你們參與，才有辦法體現『經典再現，活力無限。』的精神。」

長榮大學校長李泳龍接棒會旗後，致詞時表示感謝台體大校長許光麃的無私分享與傳承，他非常欽佩台體大第6次承辦全大運，「這真的是挑戰巔峰，期許我們明年完美接待，盡心盡力，全力以赴，歡迎各 大專院校，所有師生，到時來台南挑戰自己、超越自己，今年是『台南400年』，希望明年401年，創下更好的114全大運，我們府城相見 。」

本日閉幕式尾聲，由長榮大學表演團隊，帶來精采表演，在傳統與潮流之間，展現街舞的力與美、動與靜，簡潔有力的演出，歡迎全國各大專校院選手，明年一起再創佳績。

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