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桃園盃全國三對三籃球賽總獎金60萬元 錢薇娟號召全國好手組隊參加

2024/05/08 18:50

「第8屆桃園盃全國三對三籃球賽」將於7月開打，市長張善政（右2）、本屆賽事代言人T1聯盟會長錢薇娟（右2）出席宣傳記者會，號召全國籃球好手組隊挑戰。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「第8屆桃園盃全國三對三籃球賽」將於7月開打，桃市府體育局今（8）日在八德區大成國中舉辦宣傳記者會，市長張善政、本屆賽事代言人T1聯盟會長錢薇娟出席，號召全國籃球好手組隊挑戰，今年增設「男女熱鬥組」，鼓勵更多女性朋友參與賽事，活動自5月10日中午12點起開放免費報名。

張善政表示，桃園盃全國三對三籃球賽已是全國指標性賽事，總獎金高達60萬元，今年比賽時間從7月20至28日，共分為11個組別，不分性別、年齡及國籍皆可報名參賽。

記者會上，張善政致贈活動紀念衫予錢薇娟，2人也與學生代表一起將活動LOGO籃球投入造型籃框，為賽事拉開序幕，錢薇娟表示，三對三籃球賽已是奧運正式競賽項目，而桃園盃三對三籃球賽不僅在籃球界享譽盛名且獎金優渥，更提供多元組別，不分年齡、身分皆可參加，今年還有男女生可同場競技的「男女熱鬥組」，打破球場上的性別疆界，在運動場上落實性別平等。

體育局表示，今年的桃園盃全國三對三籃球賽除了正式的賽事，比賽用球使用國際FIBA認證品牌，同時規劃具紀念價值的場邊活動，提供參賽選手免費客製化背號燙印及專業棚拍形象照體驗，讓選手們留下最專業帥氣的籃球時刻，決賽也規劃專屬應援活動及即時轉播供線上觀戰。

另為響應「2050淨零減碳」政策，規劃減塑及再回收運用等措施，包括賽事期間將供應桶裝水取代瓶裝水，賽後比賽用球將規劃助力基層籃球隊或變身成為環保植裁；在綠色運輸上，鼓勵選手多以大眾交通工具或共乘方式至比賽會場。

體育局表示，7月20日、21日預賽、27日複賽將於桃園高中光電籃球場及龍潭區國道3號高架橋下籃球場兩場地開打，決賽於7月28日於中央大學依仁堂籃球館舉行；5月10日中午12時起於伊貝特報名網站報名（https://bao-ming.com/2024taoyuan3on3），完成報名即可獲得精美活動紀念衫1件，更多活動訊息可至「桃園盃全國三對三籃球賽」臉書粉絲專頁查詢。

「第8屆桃園盃全國三對三籃球賽」將於7月開打，市長張善政（右2）、本屆賽事代言人T1聯盟會長錢薇娟（右2）出席宣傳記者會，號召全國籃球好手組隊挑戰。（記者鄭淑婷攝）

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