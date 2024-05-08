T1》連3年入選年度第一隊 蔣淯安盼帶領球隊完成更高目標

蔣淯安。（資料照，T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕T1聯盟於今公布2023-24賽季年度第一隊名單，台啤永豐雲豹包辦3個名額，包括榮獲4月單月MVP蔣淯安、年度新人王熱門人選「小高」高錦瑋，以及年度得分王兼年度抄截王的克羅馬。連續3年入選的小安表示，希望自己持續進步，帶領球隊前進。

連續3年獲獎，蔣淯安表示，非常感謝大家的支持，很開心能夠再次入選年度第一隊，希望自己能持續進步，帶領球隊達成更高的目標，而在季後賽首戰比賽中，小安因扭傷腳踝退場，第2戰仍堅持出賽，他說：「自己就是不顧一切的想要贏下比賽，並幫助球隊拿下重要的勝利。」

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高錦瑋在新秀年場均出賽35分鐘，每場平均貢獻14.3分、4.9助攻，他說：「感謝球團對我的信任，讓我在職業生涯首年就能獲得這麼多的上場時間，並成功打進季後賽，我知道這機會很難得，自己會好好珍惜。」

克羅馬本季靠著超強單打能力和精準的精準的判斷能力，場均25.7分、3次抄截，季後賽首戰以單場8次抄截，打破聯盟季後賽單場紀錄，克羅馬說：「很榮幸能夠入選並獲得聯盟的認可進入年度第一隊，能夠與隊友小安和小高分享這份榮譽，我感到非常高興，也恭喜他們！」

季後賽首輪採5戰3勝制，雲豹在系列賽中已取得2:0的聽牌優勢，下場比賽將南下作客高雄，力拼最後一勝晉級總冠軍賽。

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