WTT大滿貫》直落三不敵日本一姐 鄭怡靜無緣晉級8強

鄭怡靜直落三不敵日本名將早田希娜，無緣晉級8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一姐鄭怡靜今晚在2024年沙烏地阿拉伯大滿貫賽女單16強，以0:3不敵世界名第5的日本一姐早田希娜，無緣晉級8強，台灣選手賽事也全部告一段落。

世界排名12的鄭怡靜和早田希娜生涯6次交手以2勝4負居下風，不過去雙方兩度對陣各拿1勝，鄭怡靜在果阿球星挑戰賽以3:1獲勝，但在杭州亞運則錯失局數2:0領先，連丟4局遭早田逆轉。

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今晚再度交手，鄭怡靜首局在2:0開局後突然陷入亂流，連續接發球、進攻失誤連丟9分，在4:10落後下雖然救回3個局點，最後仍以7:11失守。

第2局，鄭怡靜在5:9落後下展開反擊，8:10時再挽救2個局點追到丟士，但隨後在相持球大戰中正手回擊掛網，連掉2分，10:12再丟1局。

背水一戰的鄭怡靜，第3局克服開局1:6落後，在5:9時連續正手搶攻得手追成9平，還逼出早田的暫停，可惜決勝關頭連續正手回擊掛網、出界，9:11吞下對戰2連敗。

男單方面，世界排名第2的中國名將樊振東在局數2:0領先下連丟3局，2:3遭世界排名16的德國好手法蘭吉斯卡，男單8強只剩王楚欽、林詩棟兩名中國選手。

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