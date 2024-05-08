中職》勝騎士6局無失分12K 跨季12連勝

勝騎士。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕統一獅勝騎士先發6局無失分，飆出生涯新高的12次三振，8:0擊敗中信兄弟，勝騎士贏得開季5連勝、跨季12連勝，統一率先拿下本季第20勝。

勝騎士力投本季新高、平生涯最多的112球，被擊出3支安打、2次四壞球，只在第2局遭遇麻煩，1出局被攻佔二、三壘，勝騎士先讓高宇杰打出沒有作用的高飛球，再以三振結束中信攻勢，將聯盟最多的勝投推進到5場。

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勝騎士局局都投出三振，兩次單局3K，中信先發9人只有詹子賢沒有被三振，單場12次三振打破去年6月3日對味全龍投出的11次三振紀錄，本季45次三振超越原本以39K並列領先的隊友古林睿煬和樂天桃猿威能帝。

統一一開賽就發動猛攻，1局上前4棒林佳緯、邱智呈、陳傑憲和陳鏞基連續安打攻下2分，陳重廷滾地球再換回1分，取得3:0領先。

第6局統一攻勢再起，陳傑憲和陳鏞基連續安打，林安可和陳重廷連續滾地球推進，攻下第4分。

第7局統一率先上場的陳重羽四壞球上壘，林佳緯安打再下一城，2出局後陳鏞基擊出今晚的第3支安打，打下第3分打點，將比數拉開到6:0。

第9局統一林佳緯選到四壞球，中信彭識穎連投2次暴投，捕手林吳晉瑋再發生補逸，送給統一第7分，邱智呈擊出三壘打，彭識穎再暴投送分，比數來到8:0。

陳鏞基。（記者廖耀東攝）

陳重廷。（記者廖耀東攝）

德保拉。（記者廖耀東攝）

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