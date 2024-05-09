MLB》前農場大物28歲竟轉戰美足 當年MVP強打交易案4人皆淡出聯盟

哈里森。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《Southwest Times Record》報導，曾效力馬林魚與天使的28歲外野手哈里森（Monte Harrison），決定放下手中的手套與球棒，轉戰美式足球，加入阿肯色州立大學校隊。

哈里森高中曾是棒足雙棲的好手，2014年更被評為4星外接手，原本計畫將去阿肯色州大繼續打美式足球和棒球，但最終他選擇與在選秀會上以第二輪選中他的釀酒人簽約，正式開啟職業生涯。

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哈里森當時被視為釀酒人最有潛力的年輕球員之一，2015年更被大聯盟官網評選為釀酒人農場第3名的新秀。然而在2018年，釀酒人將他與布林森（Lewis Brinson）、狄亞茲（Isan Diaz）與山本喬丹（Jordan Yamamoto）送往馬林魚，換來外野手耶利奇（Christian Yelich），而耶利奇也在當年打出佳績，獲得國聯MVP。

而哈里森來到馬林魚後，於2020年球季迎來初登場，該年他出賽32場，打擊三圍僅.170/.235/.255，攻擊指數0.491，2021年更只出賽9場，並在2022年與天使簽約，但仍只打了9場，之後再也沒踏上大聯盟舞台，合計3年生涯僅繳出打擊三圍.176.253.294的成績單。

據報導，即將於8月滿29歲的哈里森回到阿肯色州大美式足球校隊後，將擔任替補外接手的角色。而當年釀酒人送出的4人皆已淡出大聯盟，布林森目前效力於墨西哥聯盟，狄亞茲效力於美國獨盟大西洋聯盟，而山本喬丹則是在去年3月宣布退休，目前擔任高中棒球教練。

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