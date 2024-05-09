晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》前農場大物28歲竟轉戰美足 當年MVP強打交易案4人皆淡出聯盟

2024/05/09 06:59

哈里森。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《Southwest Times Record》報導，曾效力馬林魚與天使的28歲外野手哈里森（Monte Harrison），決定放下手中的手套與球棒，轉戰美式足球，加入阿肯色州立大學校隊。

哈里森高中曾是棒足雙棲的好手，2014年更被評為4星外接手，原本計畫將去阿肯色州大繼續打美式足球和棒球，但最終他選擇與在選秀會上以第二輪選中他的釀酒人簽約，正式開啟職業生涯。

哈里森當時被視為釀酒人最有潛力的年輕球員之一，2015年更被大聯盟官網評選為釀酒人農場第3名的新秀。然而在2018年，釀酒人將他與布林森（Lewis Brinson）、狄亞茲（Isan Diaz）與山本喬丹（Jordan Yamamoto）送往馬林魚，換來外野手耶利奇（Christian Yelich），而耶利奇也在當年打出佳績，獲得國聯MVP。

而哈里森來到馬林魚後，於2020年球季迎來初登場，該年他出賽32場，打擊三圍僅.170/.235/.255，攻擊指數0.491，2021年更只出賽9場，並在2022年與天使簽約，但仍只打了9場，之後再也沒踏上大聯盟舞台，合計3年生涯僅繳出打擊三圍.176.253.294的成績單。

據報導，即將於8月滿29歲的哈里森回到阿肯色州大美式足球校隊後，將擔任替補外接手的角色。而當年釀酒人送出的4人皆已淡出大聯盟，布林森目前效力於墨西哥聯盟，狄亞茲效力於美國獨盟大西洋聯盟，而山本喬丹則是在去年3月宣布退休，目前擔任高中棒球教練。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。