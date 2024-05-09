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全額賠償大谷！水原一平認罪 恐面臨最重33年徒刑

2024/05/09 06:46

洛杉磯檢察官辦公室8日宣布，水原一平已達成認罪協議，恐面臨最重33年徒刑。（路透資料照）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本棒球巨星大谷翔平的前翻譯水原一平被揭盜用對方帳戶款項後，美國洛杉磯檢察官辦公室8日宣布，水原一平已達成認罪協議，兩項指控包括銀行詐騙和提交虛假稅務申報表，恐使其面臨最重33年徒刑。

綜合媒體報導，水原一平上月遭刑事起訴，當時法院裁定他以2.5萬美元（約新台幣80.9萬元）交保，附帶交出護照、接受賭博成癮治療和不准聯絡大谷等條件。

兩項罪名使得水原最重將面臨33年徒刑，以及125萬美元（約新台幣4045萬元）罰款；但作為認罪協議，檢察官可能考慮減輕刑責。

自2018年大谷加入天使隊以來，大谷和水原一直是緊密夥伴。檢方表示，從2021年11月至2024月1月期間，水原在未經授權情況下，自大谷的支薪銀行帳戶進行轉帳近1700萬美元（約新台幣5.5億元），以支付他的鉅額賭債。

此外認罪協議顯示，水原將必須向大谷支付全額賠償。美國加州中區聯邦檢察官埃斯特拉達（Martin Estrada）表示，「水原利用自己取得的信任，欺騙了大谷先生，並孳生了危險的賭博惡習」。

大谷發言人，及大谷東家洛杉磯道奇隊均不願對事件發表評論。

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