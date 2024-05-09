MLB》大谷翔平本季首次連2場未敲安 道奇仍收近16戰第14勝

大谷翔平。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平今天4打數沒有敲安、吞2次三振，道奇隊靠著史東（Gavin Stone）先發7局失1分好投、以及T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）開轟、單場進帳3分打點，道奇最後以3比1擊敗馬林魚，這次的3連戰不但橫掃對手，道奇隊收下本季新高7連勝。

面對馬林魚先發左投維瑟斯（Ryan Weathers），大谷翔平首打席站著不動吞三振，大谷第二打席揮空吞K，第三打席大谷敲平飛球被接殺，大谷在第四打席敲左外野飛球被接殺。

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總計大谷翔平4打數沒有敲安，吞2次三振，賽後打擊率降至3成55，整體攻擊指數為1.103。這是大谷今年首次連兩場沒有出現安打。

道奇T.赫南德茲開轟。（今日美國）

道奇此戰團隊6安與馬林魚相同，T.赫南德茲在首局擊出適時安為球隊先拿1分，第6局又擊出超前兩分砲，本季第10轟出爐，目前以29分打點居道奇全隊最多。

史東先發7局被敲6安，只被馬林魚克魯茲（Bryan De La Cruz）敲陽春砲失掉1分，賞4次三振，摘得本季第3勝，賽後防禦率為3.55；維瑟斯先發6局失3分，吞本季第4敗，賽後防禦率為4.54。

這場比賽只打了1小時55分就結束，創道奇球場（Dodger Stadium）近21年來最短。

道奇隊近期16戰收下14勝，目前以26勝13敗居國家聯盟西區龍頭，整個國聯排在第二，僅次於國聯龍頭費城人的26勝12敗。

Teoscar Hernández has 4 homers in his last 6 games and 10 homers already on the year! pic.twitter.com/ezpQiju8ya — MLB （@MLB） May 8, 2024

道奇先發投手史東。（今日美國）

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