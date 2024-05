MLB》大谷翔平本季首次連2場未敲安 道奇仍收近16戰第14勝

大谷翔平。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平今天4打數沒有敲安、吞2次三振,道奇隊靠著史東(Gavin Stone)先發7局失1分好投、以及T.赫南德茲(Teoscar Hernandez)開轟、單場進帳3分打點,道奇最後以3比1擊敗馬林魚,這次的3連戰不但橫掃對手,道奇隊收下本季新高7連勝。

面對馬林魚先發左投維瑟斯(Ryan Weathers),大谷翔平首打席站著不動吞三振,大谷第二打席揮空吞K,第三打席大谷敲平飛球被接殺,大谷在第四打席敲左外野飛球被接殺。

總計大谷翔平4打數沒有敲安,吞2次三振,賽後打擊率降至3成55,整體攻擊指數為1.103。這是大谷今年首次連兩場沒有出現安打。

道奇T.赫南德茲開轟。(今日美國)

道奇此戰團隊6安與馬林魚相同,T.赫南德茲在首局擊出適時安為球隊先拿1分,第6局又擊出超前兩分砲,本季第10轟出爐,目前以29分打點居道奇全隊最多。

史東先發7局被敲6安,只被馬林魚克魯茲(Bryan De La Cruz)敲陽春砲失掉1分,賞4次三振,摘得本季第3勝,賽後防禦率為3.55;維瑟斯先發6局失3分,吞本季第4敗,賽後防禦率為4.54。

這場比賽只打了1小時55分就結束,創道奇球場(Dodger Stadium)近21年來最短。

道奇隊近期16戰收下14勝,目前以26勝13敗居國家聯盟西區龍頭,整個國聯排在第二,僅次於國聯龍頭費城人的26勝12敗。

Teoscar Hernández has 4 homers in his last 6 games and 10 homers already on the year! pic.twitter.com/ezpQiju8ya