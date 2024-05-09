MLB》擁「天才小史」後最狂天賦！ 海盜狀元郎開箱日期出爐

史基斯預計將在台灣時間週日進行大聯盟初登板。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕千呼萬喚始出來，海盜宣布將讓21歲狀元郎史基斯（Paul Skenes）升上大聯盟，將在美國時間周六對陣小熊的比賽登板開箱，進行他的大聯盟初登板。

史基斯在去年選秀會上以狀元之姿獲選，目前在大聯盟百大新秀排行榜當中高居第3名，6呎6吋的他能投一手火球，去年他在路易斯安那州立大學（LSU）表現優異，19場先發拿下13勝2敗，防禦率1.69，投出2場完投，122.2局狂飆209次三振，並帶領球隊擊敗佛羅里達拿下冠軍。

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史基斯招牌三位數火球配上他位移驚人的滑球，讓他在小聯盟大殺四方，本季在3A他一共投27.1局狂飆45K，防禦率僅0.99，同時他還為了能夠適應大聯盟勤練其他的變化球種，如變速球與曲球，以及一顆伸卡指叉球。

由於史基斯的完成度相當高，有許多人認為他應該在大聯盟開季而非先蹲在小聯盟，但海盜為了讓他更能適應職業環境並控管他的工作量，依舊決定讓他從小聯盟出發，因為他在大學的前兩個賽季，分別於美國空軍學院投了112.1局，在LSU投了122.2局，且他當時還是每週先發一次而非進職業後的投1休4，所以海盜一開始先讓他在小聯盟先發投短局數，並在4月中才拉長他的投球局數。

大聯盟官網提到，其實很容易就能夠理解為何海盜會對史基斯採取較為保守的策略，因為他在球探報告的評分當中獲得速球80分的滿分高分（評分採20-80制），有些球探認為，史基斯是自「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）後最具潛力的農場投手。

史基斯將加入目前由前大物凱勒（Mitch Keller），以及本季表現驚人的菜鳥瓊斯（Jared Jones）組成的先發輪值，這三人有望成為未來海盜隊的先發三巨頭。

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