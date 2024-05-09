MLB》大谷遭水原偷走約5.5億！連翔平給的196萬牙醫費都放進自己口袋

大谷翔平與前任專屬翻譯水原一平（左）。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平前任專屬翻譯水原一平涉及非法賭博，還竊取大谷銀行帳戶大筆金錢、偷走近1700萬美元。根據《ESPN》報導，水原一平在美國時間週三同意認罪，包含銀行詐欺重罪、以及提交不實稅務申報表，也揭露水原稱要做牙科治療，大谷還開出6萬美元的支票給他，但水原卻把這筆錢放進自己的口袋。

現年39歲的水原一平曾是大谷翔平長期專屬翻譯，爆發非法簽賭案後遭道奇開除。水原預計將在下週於加州的地方法院受審。《ESPN》指出，目前尚未決定宣判日期，水原可能會因涉及這兩項罪刑，最高恐面臨33年刑期與125萬美元的罰款。

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《ESPN》提到，這項認罪協議中，水原將要全額賠償1697萬5010美元（約新台幣5.5億）給大谷翔平。道奇隊與大谷翔平的發言人對此皆拒絕回應；美國檢察官艾斯查德（Martin Estrada）表示，水原一平利用自己的信任地位欺騙大谷，助長自己危險的賭博習慣。

水原一平。（資料照，今日美國）

《ESPN》指出，美國時間週三提交的一份文件顯示，由於大谷翔平不懂英語，因此依水原一平在記者會上回答問題，與財務顧問和運動經紀人談論事情、到開設銀行帳戶等一切事物。

根據認罪協議顯示，水原把大谷的銀行帳戶的錢，轉帳給非法博弈公司的同事，包含2021年11月轉帳4萬美元、2022年轉帳一筆30萬美元，從2022年2月至2023年10月之間共轉帳36次、合計有1500萬美元，以及2023年12月至2024年1月之間共轉帳3次、合計125萬美元。

水原一平在2022年2月致電A銀行的代表，請求幫助一筆名為汽車貸款的匯款，並透過收到簡訊的6位數密碼進行驗證，由於水原已更改帳戶訊息，因此這條訊息發送至水原的手機。

水原一平在2023年9月向大谷表示，需要6萬美元（約新台幣196萬）做牙科治療，大谷安排從商業帳戶開支票給他，但水原卻把這筆錢飽中私囊，牙科治療的費用竟是用大谷的簽帳金融卡付帳。

此外，水原一平提交2022年虛假的稅務申報表，這個表單有許多不準確之處，例如未申報410萬美元的收入。根據認罪協議，水原還需要另外繳交115萬美元的稅款。

大谷翔平。（法新社）

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