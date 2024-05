MiLB》鄧愷威3A後援3局挨兩分彈 ERA稍降至13.50

巨人台灣旅美投手鄧愷威。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕舊金山巨人台灣投手鄧愷威今天在3A中繼登板面對洛杉磯天使3A,鄧愷威後援3局挨了一發兩分砲,失掉2分,防禦率稍降至13.50。巨人3A最後以7比11輸球。

鄧愷威此戰是在第3局接替投球,1出局後,單局被敲2安還有丟1次保送,讓對手攻佔滿壘,鄧愷威及時讓對手雙殺打,化解失分危機。鄧愷威在第4局2出局後,被勒布朗(Charles Leblanc)敲兩分砲掉分。鄧愷威續投第5局讓對手3上3下,完成投球工作。

總計鄧愷威後援3局共用50球有30顆好球,被敲4安包含被敲一發全壘打失掉2分,三振、保送各1次,防禦率從賽前的16.71降至13.50。鄧愷威回到3A後出賽4場,每場比賽都有失分,被打擊率為3成81,每局被上壘率為2.30。

鄧愷威在台灣時間4月1日完成大聯盟初登板,這是繼2019年的陳偉殷之後,相隔近5年,終於又有台灣投手站上大聯盟投手丘。

不過,鄧愷威本季在大聯盟出賽4場,共投11局被敲15安(包含2轟),賞7次三振、丟8次保送,被打擊率為3成26,每局被上壘率為3成26。鄧愷威在美國時間4月20日被下放小聯盟3A。

