MiLB》鄧愷威3A後援3局挨兩分彈 ERA稍降至13.50

巨人台灣旅美投手鄧愷威。（資料照，今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人台灣投手鄧愷威今天在3A中繼登板面對洛杉磯天使3A，鄧愷威後援3局挨了一發兩分砲，失掉2分，防禦率稍降至13.50。巨人3A最後以7比11輸球。

鄧愷威此戰是在第3局接替投球，1出局後，單局被敲2安還有丟1次保送，讓對手攻佔滿壘，鄧愷威及時讓對手雙殺打，化解失分危機。鄧愷威在第4局2出局後，被勒布朗（Charles Leblanc）敲兩分砲掉分。鄧愷威續投第5局讓對手3上3下，完成投球工作。

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總計鄧愷威後援3局共用50球有30顆好球，被敲4安包含被敲一發全壘打失掉2分，三振、保送各1次，防禦率從賽前的16.71降至13.50。鄧愷威回到3A後出賽4場，每場比賽都有失分，被打擊率為3成81，每局被上壘率為2.30。

鄧愷威在台灣時間4月1日完成大聯盟初登板，這是繼2019年的陳偉殷之後，相隔近5年，終於又有台灣投手站上大聯盟投手丘。

不過，鄧愷威本季在大聯盟出賽4場，共投11局被敲15安（包含2轟），賞7次三振、丟8次保送，被打擊率為3成26，每局被上壘率為3成26。鄧愷威在美國時間4月20日被下放小聯盟3A。

Back-to-back days with a homer for Charles Leblanc



And a nice catch by a fan to go with it! pic.twitter.com/Oe4SxqRuQn — Salt Lake Bees （@SaltLakeBees） May 8, 2024

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