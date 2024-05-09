MLB》頭痛醫頭！ 衛冕軍遊騎兵發動交易迎回昔日好戰友

葛洛斯曼將重返遊騎兵。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季對左投表現苦手的衛冕軍遊騎兵隊，發動交易將前隊友葛洛斯曼（Robbie Grossman）從白襪交易回來，並送走小聯盟投手Anthony Hoopii-Tuionetoa。

大聯盟官網指出，本季遊騎兵雖然戰績高於5成，在今日與運動家一戰前為21勝17敗，但他們對左投的表現極差，打擊三圍.231/.288/.343，攻擊指數為0.631。為此才交易來去年在球隊上，休賽季成為自由球員以小聯盟約轉戰白襪的葛洛斯曼。

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本季遊騎兵隊左投表現不佳，一部份可歸咎於傷病困擾，目前傷病名單中包含榮格（Josh Jung）、佛斯邱（Justin Foscue）與朗福德（Wyatt Langford）都是右打。上季表現不俗的左打卡特（Evan Carter），本季面對左投23打數僅敲2安，選到一次保送。

現年34歲的葛洛斯曼本季在白襪的打擊率只有2成11，攻擊指數0.597，且沒有開轟僅有4分打點，但今年這位左右開弓的外野手面對左投16打數敲出6安打，有2支二壘安打，選到4次保送被三振4次。上季葛洛斯曼面對左投共110打數敲出34安，打擊率3成09，有5轟、10支二壘安打，攻擊指數高達0.952，而他生涯對左投也有0.810的攻擊指數。

本季葛洛斯曼用小聯盟約加盟白襪，先發20場中有14場擔任右外野手，5場擔任左外野手，1場擔任指定打擊，是外野的一枚活棋。總管楊恩（Chris Young）表示，這次的交易是為了讓球隊的整體性，因為球隊對左投的表現不是非常好。

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