NBA》賈霸後第一人！ 金塊約基奇4年3度勇奪年度MVP

約基奇4年3度拿下MVP。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA在今天公布年度MVP人選，金塊隊約基奇（Nikola Jokic）順利擊敗雷霆吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以及獨行俠東契奇（Luka Doncic），近4年3度拿下MVP寶座。

在上季不敵恩比德（Joel Embiid）無緣締造3連霸，本季他拿到高達79張第一名選票，18張第二名選票與3張第三名選票，以總分926分海放第二名吉爾吉斯亞歷山大的640分，成功奪下MVP寶座。

請繼續往下閱讀...

約基奇成為自1973-74賽季至1976-77賽季的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）後，第一位能夠在4個賽季期間奪下3座MVP的中鋒。

約基奇在獲獎時保持謙遜：「必須要從隊友們開始，沒有他們，我什麼都做不到。」、「教練們、球員們、球團、醫療人員、體能教練們、發展部門的教練們。所有人形成一個巨大的圓圈。如果沒有他們我就無法成為現在的自己。」

此外，約基奇也給予其他候選人肯定：「有很多球員值得這座獎項，大概是一些細節以及一些小事情（來決定頒給誰）。」

本賽季約基奇場均可以拿下26.4分、12.4籃板與9.0助攻，三項指標全部都排在聯盟前10，他拿到25次的大三元，僅次於國王隊的沙波尼斯（Domantas Sabonis）。

約基奇4年3度拿下MVP。（圖片取自NBA X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法