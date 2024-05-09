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MLB》席斯7局12K好投 教士投手群聯手1安打完封小熊

2024/05/09 08:52

席斯離開白襪後首次回到芝加哥出賽，繳出7局12K好表現收下勝投。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季轉戰教士的先發投手席斯（Dylan Cease），今年走出低潮找回身手，今天對小熊先發，主投了7局送出12次三振，僅被擊出1支安打，加上牛棚繼續壓制，終場教士3：0完封小熊。

席斯今天對小熊先發，7局用了平生涯最多的單場113球壓制對方打線，整場只被高姆斯（Yan Gomes）敲出一支安打，接續的兩位牛棚佩雷塔（Wandy Peralta）、亞雷斯（Robert Suarez）各投一局都沒被打安打，教士投手群聯手上演1安打完封，席斯收下了本季第5勝。

加上這場先發，席斯今年已經出賽了8場，防禦率僅有2.19，賽後他受訪表示，這季投球感覺很棒，可能是他生涯控球最好的一年。值得一提的是，席斯今天送出了12次三振，與單場最多13K僅差一次。

今天是席斯離開白襪後，首次回到芝加哥比賽，而實際上他在2014年時，是被小熊選中開始職棒生涯的，對於回到芝加哥的首場先發就投出好表現，連小熊總教練康索（Craig Counsell）都稱讚，表示當他看到7局席斯球速還可以投到99英哩，就知道他今天狀況非常好。

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