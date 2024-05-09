歐冠》皇馬4分鐘2球驚天逆轉拜仁闖決賽！ 凱恩續當悲情「無冕王」

何塞盧幫助皇馬大逆轉拜仁晉級歐冠決賽。（歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕歐冠4強第二回合，西甲王者皇家馬德里與德甲拜仁慕尼黑之戰，何塞盧（Joselu）在4分鐘內梅開二度，幫助皇馬以2：1逆轉拜仁慕尼黑，接下來將與爆冷擊敗巴黎聖日耳曼（PSG）的多特蒙德爭取歐冠金盃。

兩隊在4強首度交手以2：2踢平，今天皇馬以2：1獲勝，以總分4：3，近10年來第6度挺進歐冠決賽，接下來將在當地時間6月1日尋求破紀錄的第15座歐冠獎盃。

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此役拜仁靠著替補的加拿大國腳戴維斯（Alphonso Davies）於第68分鐘於禁區右腳勁射踢進第一分，皇馬直到第88分鐘才靠著於第81分鐘被換上場的何塞盧，在對手門將諾伊爾（Manuel Neuer）漏球後踢進追平分，接著在傷停補時第90+1分鐘，何塞盧再度進球，幫助皇馬闖進決賽。

拜仁在輸給皇馬後無緣捧盃，讓本季從英超熱刺轉戰拜仁的凱恩（Harry Kane）依舊維持著「無冕王」的悲情稱號。原本凱恩有望隨著拜仁拿下德甲冠軍，想不到在德甲已經維持11連霸王者之姿的拜仁慕尼黑，卻被今年由總教練阿隆索（Xabi Alonso）帶領的勒沃庫森以不敗的王者之姿，在還剩5輪的情況下提前封王，凱恩依舊無緣捧盃。

本季轉戰拜仁慕尼黑的凱恩依舊無冠。（路透）

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