MLB》洋基法官、索托猛打連線灌8打點！ 賞太空人4連敗（影音）

賈吉與索托今天兩人共敲6安、2轟,進帳8分打點。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基與太空人3連戰第二場,本季沉寂已久的「法官」賈吉(Aaron Judge)近況復甦,開轟猛打連續5場比賽敲安,索托(Juan Soto)同場開轟還灌進5分打點,先發投手羅冬(Carlos Rodón)繳出6.1局7K優質先發,幫助洋基終場9:4擊敗太空人拿下系列賽勝利,接下來條紋軍將力拚橫掃。

太空人在首局率先發難,塔克(Kyle Tucker)連續2天開轟助隊取得1:0領先,不過洋基在接下來3個半局都有攻勢,索托1下率先敲出逆轉2分砲,2下索托再度敲安打回1分打點,3下換賈吉與史坦頓(Giancarlo Stanton)開轟重擊太空人菜鳥阿里格蒂(Spencer Arrighetti),助隊取得5:1領先。

請繼續往下閱讀...

Juan Soto goes 440 feet to give the @Yankees the lead! pic.twitter.com/LgNUfHH0Hk