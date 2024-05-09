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MLB》洋基法官、索托猛打連線灌8打點！ 賞太空人4連敗（影音）

2024/05/09 09:54

賈吉與索托今天兩人共敲6安、2轟，進帳8分打點。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基與太空人3連戰第二場，本季沉寂已久的「法官」賈吉（Aaron Judge）近況復甦，開轟猛打連續5場比賽敲安，索托（Juan Soto）同場開轟還灌進5分打點，先發投手羅冬（Carlos Rodón）繳出6.1局7K優質先發，幫助洋基終場9：4擊敗太空人拿下系列賽勝利，接下來條紋軍將力拚橫掃。

太空人在首局率先發難，塔克（Kyle Tucker）連續2天開轟助隊取得1：0領先，不過洋基在接下來3個半局都有攻勢，索托1下率先敲出逆轉2分砲，2下索托再度敲安打回1分打點，3下換賈吉與史坦頓（Giancarlo Stanton）開轟重擊太空人菜鳥阿里格蒂（Spencer Arrighetti），助隊取得5：1領先。

6下洋基攻勢再起，索托在滿壘時先敲出滾地球進帳1分打點，接著賈吉補上一支二壘安打打進2分助隊取得8：1領先。太空人7上靠梅耶斯（Jake Meyers）三壘安打追回1分，8上潘尼亞（Jeremy Peña）陽春砲再追1分，8下洋基靠著索托單場第5分打點將比數又拉開到6分差。9上太空人奮力一搏僅再得1分，終場以4：9不敵洋基吞4連敗。

索托今日3安猛打賞灌進5分打點表現精彩，賈吉也有3安猛打賞，打下3分打點，菜鳥捕手威爾斯（Austin Wells）雙安，沃爾普（Anthony Volpe）一安選到2次保送跑回2分。羅冬6.1局被打7安失2分送出7K沒有BB，收下本季第3勝。

羅冬6.1局7K優質先發奪勝。（今日美國）

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