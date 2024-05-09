MLB》天使牛棚守成險勝海盜 收睽違1個月的連勝、贏得系列賽

天使收下2連勝。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使外野手阿德爾（Jo Adell）今天擊出本季第5轟、單場貢獻2分打點，加上天使第6局打進關鍵3分逆轉，幫助天使在客場以5比4險勝海盜。這次的3連戰中，天使取得2勝1敗成績，相隔1個月再度贏得系列賽。同時這也是天使隊自4月初的4連勝後，再度有連勝的紀錄。天使隊2連勝後，目前以14勝23敗暫居美聯西區第四。

阿德爾先是在第3局敲陽春砲，第5局擊出帶有1分打點的適時安打。海盜打線在第5局靠克魯茲（Oneil Cruz）三分彈、華裔好手康納喬（Connor Joe）適時安，單局拿4分超前比數。

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前5局打完以2比4落後的天使，第6局天使捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）適時安、祖利（Brandon Drury）二壘安追平，接著W.卡胡（Willie Calhoun）敲高飛犧牲打超前比數，天使單局3分再度要回領先。

天使先發索利安諾（Jose Soriano）主投4.2局失4分無關勝敗，低肩側投辛巴（Adam Cimber）1.1局賞3K無失分收本季第3勝。摩爾（Matt Moore）1.1局、賈西亞（Luis García）0.2局無失分，終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）1局賞2K無失分摘今年第6次救援成功。

海盜先發培瑞茲（Martín Pérez）主投5局失4分無關勝敗，L.歐提茲（Luis L. Ortiz）1局失1分，本季第2次砸鍋、也吞今年第2敗。

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