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MLB》再次超越大谷翔平！ 洋基怪力男敲本季最狂193公里光速轟

2024/05/09 09:48

史坦頓連2天展現驚人怪力。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基怪力男史坦頓（Giancarlo Stanton）在昨日超越大谷翔平敲出本季最快一轟後，今天他再度開砲，此次的擊球初速更快，不僅成為本季最速安，還是史上第五快的全壘打。

史坦頓在昨天敲出一發118.8英哩，擊球仰角15度的本季最速轟，在今天於3下更以高達119.9英哩（約193公里）的擊球初速敲出一發陽春砲，連續2天炸裂，這轟也超越自己昨天的紀錄成為本季最快一轟，同時也超越大谷翔平的119.2英哩安打，成為本季最快一安。

史坦頓的該發全壘打，成為自《Statcast》2015年啟用以來的史上擊球初速第五快的全壘打，而史上最快的前兩轟都是由他自己所保持，分別是121.7英哩與121.3英哩。

同時史坦頓連續2天都敲出初速超過118英哩的全壘打，成為史上第二人，上一位締造此紀錄的正是他的隊友賈吉（Aaron Judge）。

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