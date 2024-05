MLB》再次超越大谷翔平！ 洋基怪力男敲本季最狂193公里光速轟

史坦頓連2天展現驚人怪力。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基怪力男史坦頓(Giancarlo Stanton)在昨日超越大谷翔平敲出本季最快一轟後,今天他再度開砲,此次的擊球初速更快,不僅成為本季最速安,還是史上第五快的全壘打。

史坦頓在昨天敲出一發118.8英哩,擊球仰角15度的本季最速轟,在今天於3下更以高達119.9英哩(約193公里)的擊球初速敲出一發陽春砲,連續2天炸裂,這轟也超越自己昨天的紀錄成為本季最快一轟,同時也超越大谷翔平的119.2英哩安打,成為本季最快一安。

119.9 MPH off the bat for Giancarlo Stanton. Sheesh! pic.twitter.com/VGbjxCbdGo