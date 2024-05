MLB》老虎擺「5人內野」佈陣無用！ 守護者一棒再見安擊沉

守護者再見安氣走老虎。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕守護者今天在主場與老虎打進延長賽,即使老虎隊擺出「5人內野」的佈陣,守護者游擊手羅奇歐(Brayan Rocchio)一棒擊出中外野安打結束比賽,守護者終場在延長賽第10局以5比4贏球,收下近5戰第4勝。

守護者第2局靠黑吉斯(Austin Hedges)的適時安拿到2分,老虎打線在第4局發揮,基斯(Colt Keith)敲適時安追平,麥金斯崔(Zach McKinstry)敲二壘安打攻進超前1分,巴耶茲(Javier Báez)敲高飛犧牲打再添分,助老虎單局灌進4分。

前7局打完以2比4落後的守護者,第8局先追回1分,第9局守護者捕手弗萊(David Fry)擊出追平陽春砲,兩隊正規9局打完戰成4比4進入延長賽。

守護者羅奇歐敲再見安氣走老虎。(今日美國)

老虎隊在10局上沒有進帳分數,10局下守護者先靠犧牲觸擊把跑者送上三壘,有著1出局三壘有人的大好得分機會,老虎隊擺出「5人內野」的佈陣,羅奇歐逮中老虎投手朗格(Alex Lange)一顆偏高的曲球,擊出中外野飛球形成再見安打,守護者最後贏得比賽。

這是現年23歲的羅奇歐生涯首支再見安,幫助守護者贏得近12個系列賽的9個。守護者目前以24勝13敗暫居美聯中區龍頭。

守護者終結者克拉賽(Emmanuel Clase)後援1局無失分,摘本季第2勝;朗格投0.2局失1分非自責,吞本季第2敗。

5 infielders? Hit it where they ain't! #Walkoff pic.twitter.com/k8RwIw5Xpz