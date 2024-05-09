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MLB》老虎擺「5人內野」佈陣無用！ 守護者一棒再見安擊沉

2024/05/09 10:42

守護者再見安氣走老虎。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕守護者今天在主場與老虎打進延長賽，即使老虎隊擺出「5人內野」的佈陣，守護者游擊手羅奇歐（Brayan Rocchio）一棒擊出中外野安打結束比賽，守護者終場在延長賽第10局以5比4贏球，收下近5戰第4勝。

守護者第2局靠黑吉斯（Austin Hedges）的適時安拿到2分，老虎打線在第4局發揮，基斯（Colt Keith）敲適時安追平，麥金斯崔（Zach McKinstry）敲二壘安打攻進超前1分，巴耶茲（Javier Báez）敲高飛犧牲打再添分，助老虎單局灌進4分。

前7局打完以2比4落後的守護者，第8局先追回1分，第9局守護者捕手弗萊（David Fry）擊出追平陽春砲，兩隊正規9局打完戰成4比4進入延長賽。

守護者羅奇歐敲再見安氣走老虎。（今日美國）

老虎隊在10局上沒有進帳分數，10局下守護者先靠犧牲觸擊把跑者送上三壘，有著1出局三壘有人的大好得分機會，老虎隊擺出「5人內野」的佈陣，羅奇歐逮中老虎投手朗格（Alex Lange）一顆偏高的曲球，擊出中外野飛球形成再見安打，守護者最後贏得比賽。

這是現年23歲的羅奇歐生涯首支再見安，幫助守護者贏得近12個系列賽的9個。守護者目前以24勝13敗暫居美聯中區龍頭。

守護者終結者克拉賽（Emmanuel Clase）後援1局無失分，摘本季第2勝；朗格投0.2局失1分非自責，吞本季第2敗。

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