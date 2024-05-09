網球》納達爾談羅馬經典之作 最懷念2大戰役和決賽賽制

西班牙「蠻牛」納達爾。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕持續為法國網球公開賽熱身的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），本週將從羅馬大師賽出擊，他賽前記者會被問到自己在此打過最讓他印象深刻的比賽，給出2005年初登場的戰役以及2006年與費德爾（Roger Federer）的對決，皆是他生涯的經典之作。

當年19歲的納達爾首次參賽，他在男單決賽的決勝盤一度以0：3落後，最後以6：4、3：6、6：3、4：6、7：6（6）險勝科里亞（Guillermo Coria）。

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被問及此戰刻在他心中的原因，納達爾表示：「我想是第一次參賽，而且網球運動絕大多數的重要時刻都來自五盤三勝，因為到了最後一天，比賽會變得更加戲劇化，更有張力，球員也會更投入。」

納達爾說：「從某種程度來說，我更懷念大師賽決賽五盤三勝的賽制，那些令人驚嘆的對決是我們這項運動史的重要組成部分，我在這裡拿了10冠，但如果說最深的記憶，就是和科里亞和費德爾（Roger Federer）2006年的決賽五盤大戰，我對這兩場記憶猶新，即使我對喬科維奇（Novak Djokovic）和其他偉大球員打出精彩較量，但我認為這才是容易被人記住的，作為球員，如果非要選一場，我會把對科里亞排第一，對費德爾排第二。」

過去的大師賽決賽為五盤三勝制，但之後統一為三盤兩勝制。而納達爾本週在羅馬的首輪將對上從會外賽晉級的比利時選手伯格斯（Zizou Bergs）。

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