MLB》勇士歐蘇納發威！單場雙響超越大谷翔平獨居全壘打王（影音）

Marcell Ozuna goes deep for the second time tonight.



He now leads MLB with 12 homers. pic.twitter.com/kx6jzs7CPh — MLB （@MLB） May 9, 2024

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士前全壘打王歐蘇納（Marcell Ozuna）今天在與紅襪一戰單場雙響砲灌進4分打點，幫助球隊以5：0在兩戰的小型系列賽橫掃紅襪，更超越大谷翔平獨居國聯與大聯盟全壘打王。

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歐蘇納在首局就用3分砲賞剛回歸的皮維塔（Nick Pivetta）一個痛快，接著阿西亞（Orlando Arcia）背靠背開轟助勇士首局就取得4：0領先。3局下半，歐蘇納再度砲轟皮維塔，助隊取得5：0領先到最後奪下勝利。

Marcell Ozuna mashes a first inning three-run homer!



He's now tied with Shohei Ohtani and Kyle Tucker with a league-leading 11 bombs pic.twitter.com/IryqP4WLK0 — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） May 8, 2024

紅襪先發皮維塔因傷回歸首役就受到3轟洗禮，主投4局被打7支安打，投出1K、1BB，失掉5分都是責失分，防禦率從賽前的0.82上升到3.60，吞下本季第2敗。

勇士先發投手塞爾（Chris Sale）今天對上前東家，主投6局被打6支安打，狂飆10K、1BB沒有失分，收下本季第5勝，防禦率下降到2.95。

歐蘇納單場雙響砲4打點助隊橫掃紅襪，同時登頂大聯盟全壘打王。（今日美國）

塞爾對前東家紅襪投出6局10K無失分奪勝。（法新社）

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