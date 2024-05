MiLB》張育成昨開轟今敲追平安！ 連5戰有安打手感佳（影音）

Yu Chang ties it up with a single into center! pic.twitter.com/DSfswmgDyz

〔體育中心/綜合報導〕效力光芒3A的台灣好手張育成,在昨日開轟後今天敲出帶有打點的追平安打,連續5場比賽敲安,球隊也在大聯盟好手洛爾(Brandon Lowe)敲出滿貫砲的表現下以5:3逆轉擊敗釀酒人。

張育成今天擔任先發5棒守游擊,首打席滾地球出局,第二打席敲出帶有打點的追平安打,第三打席選到四壞保送上壘,第四打席敲出右外野飛球出局,總計3打數1安打兩度上壘,打擊率上升到2成86,近5場比賽有安打演出。

釀酒人3上米勒(Owen Miller)敲安先馳得點,光芒在3下張育成敲安追平比數後,4下洛爾擊出滿貫砲幫助球隊取得4分領先,9上釀酒人靠捕手哈斯(Eric Haase)的2分砲追分,終場以3:5不敵光芒遭逆轉。

GRAND SLAM BRANDON LOWE



He caps a 10-pitch at-bat by smoking a 399 foot shot to right to give us a 5-1 lead! pic.twitter.com/tZMLKujdYg