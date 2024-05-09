MiLB》張育成昨開轟今敲追平安！ 連5戰有安打手感佳（影音）

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林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力光芒3A的台灣好手張育成，在昨日開轟後今天敲出帶有打點的追平安打，連續5場比賽敲安，球隊也在大聯盟好手洛爾（Brandon Lowe）敲出滿貫砲的表現下以5：3逆轉擊敗釀酒人。

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張育成今天擔任先發5棒守游擊，首打席滾地球出局，第二打席敲出帶有打點的追平安打，第三打席選到四壞保送上壘，第四打席敲出右外野飛球出局，總計3打數1安打兩度上壘，打擊率上升到2成86，近5場比賽有安打演出。

釀酒人3上米勒（Owen Miller）敲安先馳得點，光芒在3下張育成敲安追平比數後，4下洛爾擊出滿貫砲幫助球隊取得4分領先，9上釀酒人靠捕手哈斯（Eric Haase）的2分砲追分，終場以3：5不敵光芒遭逆轉。

GRAND SLAM BRANDON LOWE



He caps a 10-pitch at-bat by smoking a 399 foot shot to right to give us a 5-1 lead! pic.twitter.com/tZMLKujdYg — Durham Bulls （@DurhamBulls） May 8, 2024

今天旅美好手鄭宗哲在海盜2A共4打數敲出1安打，打擊率上升到2成07；陳聖平在響尾蛇2A共3打數沒有安打還被三振2次，打擊率下滑到1成40。

張育成今天敲出追平安，連5場比賽有安打演出。（資料照）

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