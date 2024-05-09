NBA季後賽》「三劍客」合轟76分  尼克擺平溜馬系列賽2：0領先

布朗森一度退場接受治療後重返球場率隊取得2勝0敗優勢。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕尼克今在主場迎戰溜馬，雖然布朗森（Jalen Brunson）一度因傷退場、阿努諾比（OG Anunoby）拉傷大腿，但布朗森回歸後聯手大學戰友迪文森佐（Donte Divincenzo）、哈特（Josh Hart）主宰戰局、合力貢獻76分之下，以130：121收下勝利，系列賽取得2：0領先。

尼克首戰靠布朗森豪取43分領軍順利開胡，今首節在阿努諾比（OG Anunoby）頻頻強攻禁區，迪文森佐（Donte Divincenzo）、布朗森接連外線得手下一度取得24：13雙位數領先，不過隨後在哈里伯頓（Tyrese Haliburton）穿針引線下、溜馬連拿11分扳平戰局，雙方打完首節以36：36戰成平手。

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哈里伯頓。（法新社）

首節腿部出現不適的布朗森第二節完全未上場，溜馬把握機會單節打出37：27的比分確立優勢，兩隊上半場團隊命中率都超過5成，哈里伯頓貢獻22分、托平挹注13分、西亞卡姆（Pascal Siakam）也有10分；尼克方面，阿努諾比進帳22分、哈特拿下10分。

布朗森在第三節回歸穩定軍心，尼克馬上打出一波21：6的攻勢逆轉戰局，讓麥迪遜廣場花園的球迷再度看到勝利的希望，只是此時比賽又出現變數，阿努諾比在一次切入禁區過程中拉傷大腿後側，此役未再回歸。

阿努諾比本場比賽提前退場沒有回歸。（法新社）

帶著8分領先進入決勝節的尼克，在阿努諾比缺陣下被打出一波10：3的攻勢拉近差距，不過「維拉諾瓦三劍客」布朗森、迪文森佐以及哈特輪流在外線開火，終場就以9分差收下勝利。

尼克先發5人得分都超過雙位數，布朗森只打三節就拿下全隊最高29分、哈特貢獻19分、15籃板，迪文森佐外線12投6中拿下28分，因傷提前退場的阿努諾比繳出28分、哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）也有14分、12籃板進帳。



溜馬今罰球把握度不高，17罰10中，34記籃板也少了對手10記，哈里伯頓繳出全隊最高34分，替補上陣的托平挹注20分，內姆哈德（Andrew Nembhard）貢獻15分，西亞卡姆14分9籃板。

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