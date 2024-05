MLB》關鍵12局內野亂成一鍋粥！ 金鶯延長賽險勝國民

馬提歐在12局敲出關鍵安打。(法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕金鶯客場二連戰國民,今天進行系列賽第二戰,兩隊一路鏖戰到延長賽,最終金鶯12局上靠著馬提歐(Jorge Mateo)安打,加上國民防守失誤以及投手暴投攻下2分,以7:6驚險贏下比賽。

金鶯、國民今天在比賽後段互咬,金鶯帶著2分領先進入9局下,本有機會拿下比賽,不料先是被國民羅沙里歐(Eddie Rosario)轟出陽春砲,接著阿布拉姆斯(CJ Abrams)得點圈安打建功,將比賽打入延長。

11局上金鶯蒙卡索(Ryan Mountcastle)2分砲帶領球隊領先,不過下半局國民再度打回2分,讓比賽延長到12局。

12局上金鶯攻勢再起,馬提歐一壘安打送回得點圈隊友,此時國民內野守備出現瑕疵,傳二壘要抓馬提歐時出現大暴傳,讓馬提歐一路攻佔上三壘,不過這局亂流還未結束,國民後援威姆斯(Jordan Weems)面對下一棒打者投出暴投,讓金鶯再添一分。

12局下金鶯換上韋伯(Jacob Webb)投球,儘管面對第一棒賈西亞(Luis García Jr.)就被擊出安打掉分,不過後面穩定下來連續解決3位打者,終場金鶯1分險勝。

金鶯贏下本場比賽,系列賽取得1勝1負避免遭橫掃,實際上金鶯近兩年都沒有被橫掃的紀錄。

Orioles retake the lead in the 12th! Nats pitcher Jordan Weems wildly overthrew second base after the hit, allowing Jorge Mateo to take third pic.twitter.com/kUelKga6qP