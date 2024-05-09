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球星雙約案今再開 林秉聖委任律師這原因斥攻城獅律師「不要講話！」

2024/05/09 11:04

林秉聖。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院上午再度開庭審理球星林秉聖陷入雙約案，庭末林秉聖的律師聲請傳喚證人，但指原告PLG新竹攻城獅的攻城獅文創所委任的律師持續打斷他的發言，大聲制止「不要講話」。

全案源於攻城獅文創向林秉聖與經營T1台北台新戰神的台新育樂公司提告，請求確認球員聘認契約關係不存在、林與台新育樂也要賠償1000萬元，林另要給付懲罰性違約金276萬餘元。

稍早庭訊時，攻城獅的律師向法官說明要傳喚的兩位證人，是林秉聖簽下特約時的所在場人士。

林秉聖的律師則聲請傳喚張樹人，因為攻城獅是透過張樹人與林秉聖溝通，希望林能加盟攻城獅；另因為正在打聽去年攻城獅「惡意」挖角其他球員，不是只有林秉聖被惡意挖角。

此時林秉聖的律師指攻城獅的律師持續插話，大聲制止「不要講話！」。法官見狀指根據法院組織法，訴訟是由法官指揮，要雙方冷靜面對本案；兩方律師才結束唇槍舌戰。

林秉聖的律師隨後說，一旦特定到被惡意挖角的其他球員，可能聲請傳喚該名球員，或以陳報狀方式提供訊息。

林秉聖的律師另提到，根據一份對話紀錄可知，攻城獅並沒有向中信特工（林曾加盟的球隊）報價，甚至中信領隊主動問是否有提供合約給林秉聖時，攻城獅並未回答，也沒有主動告知已和林秉聖簽約的事實，可見攻城獅的簽約屬惡意，是惡意挖角的行為。

攻城獅的律師回應，根據相關條文，第三方球隊是把報價通知甲方，甲方得匹配報價，且本件真意在於原屬球隊是否跟進第三方球隊的報價。

攻城獅的律師並強調，本案重點應著重在籃球界是我國近期的新興熱門產業，球員也都享有高度自主性，至於在球員的聘任上，各球隊都很激烈，不應侷限以書面往返的制式規定，應看重的是本產業的實際運作。

台新育樂的律師則說，依PLG聯盟規章等規定，得自由加盟的自由球員，限於合約期滿或原球隊提出離隊證明，然林秉聖與中信特工的合約尚未期滿，攻城獅卻背著中信特工與林簽約，已明確違反規定，還有違反公序良俗的爭議。

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