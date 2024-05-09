體壇》獲得百萬贊助！ 羽球王子維、拳擊賴主恩拚佳績

王子維獲得100萬元贊助。（宏道運動發展基金會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕宏道運動發展基金會成功媒合兩家企業贊助兩位選手，分別是新潤建設機構黃文辰董事長贊助羽球選手王子維，以及熱心企業家贊助拳擊選手賴主恩，兩位選手各獲得一百萬元贊助金。

黃文辰董事長每年捐款幫助弱勢團體，這次投入支持體育，是因為自己也喜歡運動，關注賽事，會選擇羽球選手王子維的原因除了覺得他是個很謙虛很上進的選手，另外就是兒子愛打羽球，他認為愛運動的小孩不會變壞，身體也會好。

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王子維剛結束湯姆斯盃回台，這次台灣羽球男團創下隊史最佳紀錄，王子維送上自己征戰時的球拍感謝黃董事長對他的贊助支持，他說，這次湯姆斯盃的賽果大家都很感動，他也很久沒有那種緊張、激動的 情緒，他會把這次的感覺繼續維持，羽球這條路他不會放棄，現在獲得一百萬元的贊助，這筆費用可以讓他聘請防護員陪著他到處爭戰，他可以更無後顧之憂地繼續努力。

在去年杭州亞運男子拳擊63.5公斤級奪銀的賴主恩，今年巴黎奧運將是他繼2016里約奧運後，再次踏上運動員的最高賽事殿堂。賴主恩表示，經歷過里約後的低潮跟無助，現已經更穩重、更懂事，這次的巴黎奧運他會心無雜念地去比賽，好好完成賽事，把獎牌帶回。

賴主恩獲得100萬元贊助。（宏道基金會提供）

王子維獲得100萬元贊助。（宏道運動發展基金會提供）

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