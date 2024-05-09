籃球》克拉克炫風引空前關注度 WNBA將斥資16億全面啟用包機 

神射手克拉克。（資料照，美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕在愛荷華大學神射手克拉克（Caitlin Clark）提升美國女籃關注度後，WNBA開始更加關注選手權益，聯盟日前宣布將全面正式啟用包機，讓球員在移動的日程中更舒適及安全。

WNBA去年開始在季後賽以及背靠背的比賽為球隊提供包機，主席恩格爾伯特向媒體透露，未來兩年將斥資5000萬美元（約16.3億台幣）在賽季期間為各隊提供全面包機服務，一旦飛機到位就會啟動計畫。如此一來球員每次的移動日都不需再排隊等安檢、或在飛機延誤時於機場滯留，身材高大的球員也不用蜷縮在狹小的座位上。

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球員工會會長歐古米克（Nneka Ogwumike）稱此變革歸功於工會與聯盟之間的合作，「我們的聯盟正在成長，表示有愈來愈多人關注我們，這是我們想要的沒錯，但也表示球隊必須獲得更多的保護。」歐古米克指出，包機不僅是安全上的考量，也可以讓球員在結束比賽後可以更快回家、獲得更多時間恢復及休息，有助提升場上表現。

《ESPN》指出，由於克拉克以狀元之姿加盟印第安納狂熱，聯盟獲得前所未有的關注度，這位超新星上週在與達拉斯飛馬隊的季前賽亮相，與新隊友現身機場時就已經引起人潮駐足，而這場熱身賽門票也銷售一空。

鳳凰城水星後衛克勞德（Natasha Cloud）受訪強調，球員安全還是首要之務，「機場是相當混亂的地方，你可以看到大家在機場想要跟著克拉克、甚至是碰觸她、想要跟她合影，（包機）就是安全措施，你永遠不會讓一支NBA球隊（像一般民眾）走進機場搭機。」

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