苗栗網球小將曾彥嘉「以小博大」 國際青少年錦標賽奪1金1銀

苗栗縣文華國小網球小將曾彥嘉，代表台灣參加「2024亞洲U14國際青少年網球錦標賽馬來西亞檳城站」，奪下單打金牌及雙打銀牌。 （縣府提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣文華國小網球小將曾彥嘉，曾在四維膠帶盃學童網球錦標賽榮獲8連霸的佳績，更多次選入台灣代表隊國手，他於4月間代表台灣參加「2024亞洲U14國際青少年網球錦標賽馬來西亞檳城站」，身材瘦小的他「以小博大」，奪下單打金牌及雙打銀牌的佳績。

曾彥嘉家住苗栗縣立網球場旁，6歲起接觸網球運動並展現濃厚興趣，努力練習，曾在四維膠帶盃學童網球錦標賽榮獲8連霸的佳績，更多次選入國家代表隊選手，進而於4月間代表台灣參加「2024亞洲U14國際青少年網球錦標賽馬來西亞檳城站」的國際賽事，取得單打金牌及雙打銀牌的佳績。

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因曾彥嘉身高僅150公分出頭，身材瘦小，且國際賽採五盤制，面對人高馬大的對手，需要更好的體能；他為求好成績，在出國比賽前，每天早上6點半就開始跟著父親一起練習體能，放學後再利用2個小時練習。

曾彥嘉表示，這次出國比賽就有感覺自己的體力比較好，未來也期許自己能成為一名職業球員，如同偶像「納達爾」一樣，成為一位厲害的職業球員，並以網球4大滿貫四強為目標。

曾彥嘉也感謝教練呂志遠的用心教導及陪伴他征戰。呂志遠表示，彥嘉的抗壓性及在球場上的關注度，與奮戰不懈的精神，都與其他的小朋友有所不同，這也是彥嘉有好成績的因素之一。

縣長鍾東錦表示，縣府致力落實體育扎根計畫，積極培訓各項體育團隊，除了「苗栗縣公私立高級中等以下學校優秀運動選手留縣培訓扎根計畫」持續補助優秀選手及團隊培訓經費，縣府也積極募款在地企業來贊助經費或認養，讓苗栗縣運動持續發展。

苗栗縣文華國小網球小將曾彥嘉，他的偶像是西班牙網球名將納達爾。 （文華國小提供）

鍾東錦也期許曾彥嘉能繼續秉持「堅持到底」的運動家精神，努力不懈地練習，在未來比賽中追求更好的表現，早日達成屬於自己的夢想。

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