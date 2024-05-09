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NBA》拿球砸球迷的「瘋狗貝」認行為不可原諒 當地警方將調查

2024/05/09 12:53

貝佛利。（資料照，今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕公鹿日前在季後賽東部首輪G6以98比120敗給溜馬，第一輪就遭到淘汰。公鹿35歲資深後衛貝佛利（Patrick Beverley）當時還兩度拿球砸向場邊的球迷，離譜行徑讓外界看傻。貝佛利如今在自己的播客節目中說，當時他的行為不可原諒。

對於貝佛利拿球砸場邊球迷的事件，印第安納波利斯當地警方對此已經展開調查，把案件交給警探，「目前正調查這件事情，並認真看待所有指控。」

貝佛利在節目中說明，他當時聽到自己被稱呼一個從未用過的詞，但也說自己的行為是不可原諒的。貝佛利說，「我會變得更好，必須變得更好，而且會變得更棒，那事情不應該發生，就這麼單純。」、「我不會再把籃球帶到板凳上了，那...擾亂我整個人的狀態。」

公鹿隊遭到淘汰後，當時《ESPN》資深女記者亞當斯（Malinda Adams）要訪問他，卻被貝佛利以「沒有訂閱他的播客頻道」為由而拒絕受訪。貝佛利對此解釋，自從他創立播客頻道後，已經問過採訪他的記者這個問題，他向亞當斯說，「我從來沒有想要不尊重你。」

貝佛利征戰NBA有11個賽季，本季在公鹿出賽26場有8場先發，平均有6分、3.6籃板、2.6次助攻。

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